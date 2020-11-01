Артета восхищается нападающими "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое восхищение нападающими "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд на троих забили 62 гола во всех соревнованиях, а недавно наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер добавил к ним Эдинсона Кавани.



Также у "красных дьяволов" есть Даниэль Джеймс и Одион Игало, что дает Сульшеру возможность играть различными способами, и Артета в некотором смысле даже завидует этому.



"У них сложились очень хорошие отношения между собой, и все они — очень разные. Они притерлись друг к другу, у них хорошее понимание и химия на поле. Вы можете это видеть".



"Оле значительно это улучшил с момента карантина, и это было видно еще в концовке прошлого сезона по количеству голов и видам голов, которые они забивали. Они представляют из себя угрозу".



"Они могут играть по двум-трем различным схемам... Они подстраиваются под соперников благодаря мастерству своих игроков, а иногда просто меняют игру в определенные моменты матча".



"Мы должны быть готовы к этому их умению приспосабливаться. У них большой состав, и впереди у них много вариантов, чтобы делать различные вещи", — цитирует Артету Sky Sports.