Артета восхищается нападающими "Юнайтед"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое восхищение нападающими "Манчестер Юнайтед".
В прошлом сезоне Маркус Рэшфорд, Антони Мартиаль и Мейсон Гринвуд на троих забили 62 гола во всех соревнованиях, а недавно наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер добавил к ним Эдинсона Кавани.
Также у "красных дьяволов" есть Даниэль Джеймс и Одион Игало, что дает Сульшеру возможность играть различными способами, и Артета в некотором смысле даже завидует этому.
"У них сложились очень хорошие отношения между собой, и все они — очень разные. Они притерлись друг к другу, у них хорошее понимание и химия на поле. Вы можете это видеть".
"Оле значительно это улучшил с момента карантина, и это было видно еще в концовке прошлого сезона по количеству голов и видам голов, которые они забивали. Они представляют из себя угрозу".
"Они могут играть по двум-трем различным схемам... Они подстраиваются под соперников благодаря мастерству своих игроков, а иногда просто меняют игру в определенные моменты матча".
"Мы должны быть готовы к этому их умению приспосабливаться. У них большой состав, и впереди у них много вариантов, чтобы делать различные вещи", — цитирует Артету Sky Sports.
01.11.2020 11:00
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Последние комментарии:
эээх, не туда свернули эти тренеришки
одна лесть друг дружке перед матчем
то ли дело раньше маур с венгером устраивали пикировки
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