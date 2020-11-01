Сунесс видит в Жоте угрозу для Фирмино

Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс считает, что Диогу Жота может поставить под угрозу попадание нападающего Роберто Фирмино в стартовый состав "красных".

Жота, купленный в сентябре у "Вулверхэмптона" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, теперь может похвастать тремя голами в трех последних матчах за "Ливерпуль".



В течение недели Диогу забил победный гол против "Шеффилд Юнайтед", а также огорчил "Мидтьюлланд" и "Вест Хэм", и Сунесс рассматривает такую игру португальца в качестве серьезной заявки на место в стартовом составе.



"Полагаю, довольно скоро он будет конкурировать с Фирмино за место в стартовом составе".



"Почему нет? Он забивает голы. Он забивал каждые три матча еще в "Вулверхэмптоне", а теперь он выступит за команду лучше и должен забивать чаще. Мне он очень нравится, ему 23 года, и он может стать только лучше", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.