Сунесс уверен, что Салах нырял

Легенда "Ливерпуля" Грэм Сунесс убежден, что нападающий "красных" Мохамед Салах симулировал в эпизоде с назначением пенальти в матче против "Вест Хэма".

Одержать победу 1:2 над "Вест Хэмом" хозяевам "Энфилда" значительно помогло то, что незадолго до перерыва Салах ответил на быстрый гол Пабло Форнальса.



Мохамед реализовал пенальти, который сам же и заработал, упав после контакта со стороны защитника "молотобойцев" Артура Масуаку. Система VAR не включилась в данном эпизоде, потому что здесь не было явной ошибки рефери. Однако Сунесс подозревает египтянина в жульничестве.



"Будь я рефери Премьер-Лиги, я бы не назначил здесь пенальти. Я вижу, как Салах делает это раз за разом".



"Это совершенно неестественная манера, чтобы упасть. Послушайте, он даже не ударил его — игрок "Вест Хэма" просто коснулся его лодыжки".



"Думаю, игрок "Вест Хэма" поступил неосторожно и своим действием сделал щедрое предложение Салаху, чтобы упасть на газон".



"Лично я думаю, что решение о назначении пенальти было чересчур суровым, и я говорю это как болельщик "Ливерпуля", — сообщил Сунесс в эфире Sky Sports.