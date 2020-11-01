7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 1 ноября, четырьмя поединками продолжится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — САУТГЕМПТОН 15:00 Онлайн-трансляция



В предыдущем туре "Астон Вилла" избавилась от ярлыка единственной непобедимой команды Англии в этом сезоне, сокрушительно проиграв дома "Лидсу" со счетом 0:3. "Саутгемптон" в свою очередь в прошлый уикенд отметился тем, что стал первой командой, нанесшей поражение "Эвертону", сделав это весьма убедительно (2:0). "Вилланы" ни разу не выиграли в семи последних встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги, в крайних пяти пропустив сразу 16 голов.



В лазарете "Астон Виллы" остаются Том Хитон и Уэсли Мораес.



Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт пропустил матч с "Эвертоном" из-за условий своей аренды, но в воскресенье должен вернуться в старт. По-прежнему лечатся Мусса Дженепо, Уилл Смоллбоун и Мохаммед Салису.



НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Ничья с "Ливерпулем", а затем поражение от "Саутгемптона" слегка испортили то мощное впечатление, которое "Эвертон" производил на старте нового сезона, однако в случае победы "ириски" смогут вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" плох дома, где выиграл лишь один из семи последних матчей чемпионата, пропуская в каждом из семи в среднем по 2.4 гола. В 15 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги "ириски" одержали всего две победы — в декабре 2014 и марте 2019.



Капитан "Ньюкасла" Джамал Ласселлс находится под вопросом из-за проблем со стопой. Братья Лонгстаффы уже в строю, как и Айзек Хейден.



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес пропустит этот матч с травмой, как и капитан Шеймус Коулмен. Джонджо Кенни и Джаррад Брантуэйт залечили свои лодыжки. Люка Динь и Ришарлисон дисквалифицированы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 19:30



"Манчестер Юнайтед" очень позитивно отреагировал на домашнее поражение 1:6 от "Тоттенхэма", с тех пор победив "Ньюкасл", ПСЖ, "РБ Лейпциг" и сыграв вничью с "Челси" — 11:2 по сумме этих четырех матчей. В этот же период "Арсенал" разобрался с "Шеффилд Юнайтед", "Дандолком", "Рапидом", а вот "Лестеру" уступил — общий счет 7:4. В то же время в воскресенье будет ровно месяц с момента последней победы "канониров" в Премьер-Лиге, что не делает их фаворитом. "Красные дьяволы" не проиграли ни одной из 13 последних домашних встреч с "Арсеналом" в чемпионате — с поражения 0:1 в сентябре 2006.



Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес изолировался после положительного теста на коронавирус. Антони Мартиаль завершает отбывать дисквалификацию. Эрик Байи, Фил Джонс и Джесси Лингард вернуться пока не готовы.



Защитник "Арсенала" Давид Луис пропустит несколько недель с травмой бедра. Также вне игры Роб Холдинг, Пабло Мари, Калум Чемберс и Габриэль Мартинелли.



ТОТТЕНХЭМ — БРАЙТОН 22:15



С "Тоттенхэмом" произошло нечто странное в минувший четверг, когда команда Жозе Моуриньо беззубо уступила "Антверпену" в Лиге Европы со счетом 1:0. Нет никаких сомнений, что на "Брайтон" "шпоры" настроятся совершенно иначе, нежели на турпоездку в Бельгию. "Чайки" свели вничью два своих последних матча и со старта сезона победили лишь раз в Премьер-Лиге. "Тоттенхэм" не потерпел ни одного поражения в пяти последних встречах с "Брайтоном" в рамках чемпионата.



Эрик Дайер и Танги Ндомбеле отдыхали посреди недели, но в воскресенье могут вернуться. Точно не сыграет за "Тоттенхэм" Яфет Танганга.



У "Брайтона" все еще дисквалифицирован защитник Льюис Данк. Данни Уэлбек может дебютировать за свой новый клуб. Алиреза Джаханбакш, Хосе Искьердо и Флорин Андоне травмированы.