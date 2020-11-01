Клопп: "Филлипс не Месси, но кому какая разница?"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил защитника Натаниэля Филлипса после дебюта того в Премьер-Лиге.

Не имея возможности рассчитывать на Виргила Ван Дейка, Жоэля Матипа и Фабиньо, на субботний матч против "Вест Хэма" Клопп снарядил в пару к Джо Гомесу в центр обороны 23-летнего Филлипса.



После волевой победы со счетом 2:1 Клопп похвалил Натаниэля, особенно отметив умение молодого англичанина играть головой.



"Он замечательный парень, умный парень и все такое".



"Он не красавчик, он не Месси, но кому какая разница? В воздухе он монстр. Он был невероятен. Думаю, каждый может представить, как сильно он нервничал из-за столь долгого ожидания своего дебюта".



"Это безумная история, потому что три года назад он собирался в Америку в колледж. Летом его хотели 12 клубов, и я был готов его отпустить, но в силу каких-то причин ничего не вышло — и замечательно!"



"Сегодня он был на чеку и невероятно помог команде", — цитирует Клоппа talkSPORT.