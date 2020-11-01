Сезон Премьер-Лиги не будет остановлен, несмотря на новый карантин

Премьер-Лига и остальной профессиональный спорт смогут продолжить сезон, несмотря на новый национальный карантин продолжительностью в четыре недели.

Резкий рост количества заразившихся коронавирусом заставил власти Великобритании пойти на самые серьезные меры — как и в марте, когда футбольный сезон был остановлен до июня.



На сей раз премьер-министр Борис Джонсон разрешил не ставить футбол на паузу, однако пабы, рестораны и непродовольственные магазины будут закрыты.



При этом останутся открытыми школы, университеты и колледжи. Продолжают свою работу суды и строительные организации.



"Нововведения означают, что люди должны работать из дома, где это возможно. Где это невозможно, поездка на работу будет разрешена. Это включает в себя элитный спорт, в который продолжат играть без зрителей", — сообщил министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден в твиттере.



Как сообщает BBC, карантин продлится до 2 декабря.