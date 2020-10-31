Новая травма Пулишича незначительна

Травма, из-за которой полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич не смог сыграть против "Бернли" в субботу, не носит серьезного характера.

В середине этой недели против "Краснодара" в Лиге Чемпионов Пулишич забил свой первый гол в нынешнем сезоне, а в субботу должен был появиться в стартовом составе "синих".



Однако во время разминки на "Терф Мур" у Кристиана возникли некоторые проблемы, в результате чего 22-летний американец пропустил уже 10-й матч своего клуба в сезоне.



После победы со счетом 0:3 главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал, что его подопечный направляется на углубленное обследование, но переживать не стоит.



"Он что-то почувствовал в задней поверхности бедра. Мы поберегли его посреди недели, но давайте теперь посмотрим, что мы узнаем в ближайшие 24 часа. Речь о незначительной травме, там ничего серьезного", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.