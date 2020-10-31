Иско хочет в "Эвертон"

Полузащитник "Реала" Иско надеется провести вторую половину этого сезона в "Эвертоне".

По информации Daily Mirror, Иско нет места в планах главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, и игрок доступен для аренды в зимнее трансферное окно.



"Реал" готов отпустить Иско в клуб, который возьмет на себя зарплату игрока в полном объеме и обязательство по последующему выкупу за 18 миллионов фунтов плюс бонусы.



Сам 28-летний испанец предпочитает последовать примеру Хамеса Родригеса, отправившись под крыло Карло Анчелотти на "Гудисон Парк".



Ожидается, что у Иско будут и другие варианты в Премьер-Лиге, однако персона Анчелотти делает "ирисок" фаворитом в борьбе за игрока.