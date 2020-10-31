"Челси" разгромил "Бернли" и снова не пропустил

"Челси" в доминирующей манере переиграл на выезде "Бернли", одержав победу со счетом 0:3.

По сравнению с предыдущим матчем из стартового состава "бордовых" пропал Йоханн Берг Гудмундссон, которого заменил Дейл Стивенс.



Относительно выезда в Россию в старте у "синих" произошло четыре изменения. Освежили состав Тиаго Силва, Нголо Канте, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм. Кристиан Пулишич тоже должен был появиться с первых минут, но получил травму на разминке.



Первый голевой момент возник уже спустя четыре минуты после начала матча, и создали его хозяева. Эшли Барнс получил заброс из глубины поля за спину защитникам и пытался перебросить мяч через голкипера, однако техника подвела нападающего.



Отделавшись испугом, "Челси" принялся оказывать давление, но делал это без спешки, да и "Бернли" не позволял своему сопернику взвинтить темп.



После нескольких подходов гости все-таки открыли счет. Это случилось на 26-й минуте, когда Абрахэм сделал короткий пас назад на линию штрафной, откуда Хаким Зийеш пробил в касание с левой ноги — 0:1.



В дальнейшем "синие" доминировали в игре — возможно, атаковали лондонцы не слишком ярко, но в обороне действовали безошибочно, ничего не позволяя "бордовым".



А на 63-й минуте все стало окончательно ясно. Курт Зума головой вколотил мяч в ворота после подачи Маунтом углового — 0:2.



Хозяева окончательно развалились и на 70-й минуте пропустили в третий раз. Зийеш сделал классный пас на подключение Тимо Вернера по левому краю штрафной, а немец низом направил мяч в угол ворот — 0:3.



В остатке матча забил и вышедший на замену Оливье Жиру, однако его гол был отменен из-за офсайда. Концовка получилась убаюкивающей.



Несмотря на утомительный выезд посреди недели, "Челси" победил, победил крупно и снова не пропустил. "Бернли" оказывал кое-какое сопротивление лишь до первого гола, а дальше Эдуар Менди вполне мог натянуть гамак между своими штангами.



"Бернли" — "Челси". Отчет о матче