"Челси" разгромил "Бернли" и снова не пропустил
"Челси" в доминирующей манере переиграл на выезде "Бернли", одержав победу со счетом 0:3.
По сравнению с предыдущим матчем из стартового состава "бордовых" пропал Йоханн Берг Гудмундссон, которого заменил Дейл Стивенс.
Относительно выезда в Россию в старте у "синих" произошло четыре изменения. Освежили состав Тиаго Силва, Нголо Канте, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм. Кристиан Пулишич тоже должен был появиться с первых минут, но получил травму на разминке.
Первый голевой момент возник уже спустя четыре минуты после начала матча, и создали его хозяева. Эшли Барнс получил заброс из глубины поля за спину защитникам и пытался перебросить мяч через голкипера, однако техника подвела нападающего.
Отделавшись испугом, "Челси" принялся оказывать давление, но делал это без спешки, да и "Бернли" не позволял своему сопернику взвинтить темп.
После нескольких подходов гости все-таки открыли счет. Это случилось на 26-й минуте, когда Абрахэм сделал короткий пас назад на линию штрафной, откуда Хаким Зийеш пробил в касание с левой ноги — 0:1.
В дальнейшем "синие" доминировали в игре — возможно, атаковали лондонцы не слишком ярко, но в обороне действовали безошибочно, ничего не позволяя "бордовым".
А на 63-й минуте все стало окончательно ясно. Курт Зума головой вколотил мяч в ворота после подачи Маунтом углового — 0:2.
Хозяева окончательно развалились и на 70-й минуте пропустили в третий раз. Зийеш сделал классный пас на подключение Тимо Вернера по левому краю штрафной, а немец низом направил мяч в угол ворот — 0:3.
В остатке матча забил и вышедший на замену Оливье Жиру, однако его гол был отменен из-за офсайда. Концовка получилась убаюкивающей.
Несмотря на утомительный выезд посреди недели, "Челси" победил, победил крупно и снова не пропустил. "Бернли" оказывал кое-какое сопротивление лишь до первого гола, а дальше Эдуар Менди вполне мог натянуть гамак между своими штангами.
"Бернли" — "Челси". Отчет о матче
31.10.2020 19:55
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Последние комментарии:
Мда, я только сейчас заглянул в таблицу: Бернли - 1 очко, 3 забитых, 12 пропущенных
Даааа, как же ахуенна пенсовская защита с сильвой - просто сама уверееность. Вот так сыграть против худшей команды чемпионата. какие все лютые топари, просто ультраклассные транферы и гений Лэмпарда воплоти. Аминь
(ответить)
На классе раскатали немощей, которые даже зарубиться по английски не сподобились. Бёрнли в этом сезоне говно конкретное.
(ответить)
У Сильва просто невероятный класс чтении игры, как он выключил 2 метрового Вуда и Барнса в воздухе особенно заметно, лучший трансфер этого сезона однозначно
(ответить)
Очень все хорошо ттт...
(ответить)
А тем самым я хотел бы напомнить, что MU club pidorasov!
(ответить)
Какой же мощный этот челси.
(ответить)
На данный момент, по факту, как ни парадоксально, у челси лучшая оборона в лиге)))
(ответить)
Всех с победой! Молодцы
(ответить)
Вот заменить бы все команды апл на 19 таких бернли!
Изи чемпик! Можно было бы не начинать!
(ответить)
Как я и говорил, 3-0 - отражение разницы в классе команд.
И, ну надо же, не пропустили от мертвого Бернли и кривоного краснодара подряд ни одного мяча. Лэмпард гений! Пожизненный контракт ему! И пожизненный контракт Менди! Что? Бомжи-соперники не били по воротам? - не важно, топарь!
(ответить)
Пенсов с заслуженной победой)
Пулишич стеклотара ебаная
(ответить)
Всех с победой! То, что на воротах не Ларисабалалайка, уже отрадно глазу, но особенно понравилась игра Тиагу Силвы, как он позиционно играл, все четко, ну и приятно, что Канте приходит в норму.
(ответить)
Пенсы, суки, верните Кепу в ворота!
(ответить)
Силва Зума видится основной, а главное добротной парой цз!
Надеюсь Лэмпс перестанет ставить датского привозилу, кепу и абрахама! Вот бы это трио шриваданапрабхнулось!
(ответить)
Нет ну это будущие чемпионы
(ответить)
Это не Челси был хорош, а Бернли совсем слаб.
Вернер с Зиешем молодцы. Усиливают Пенсов понемногу.
Кто разочаровал, так это Хаверц со своими неточными передачами в 1 тайме и Зума со своими детскими ошибками в том же 1 тайме. Во 2 уже получше сыграли.
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• Пулишич, по ходу, снова травму получил. НАДОЕЛО
(ответить)
кеф на победу ливера 1.4, ого)) я думал 1.2 максимум, не верят в лузерку буки)))
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Так Менди сегодня нехер было делать... замёрз парень:)) Молодцы парни набрали 3 очка... всех Синих с победой!
(ответить)
В неком шоке.
Очередная спокойная, уверенная игра на 0. Есть инфа, когда уже Челси пропустит?
Если раньше атака хромала, то теперь помаленьку лэмпс нащупывает баланс. Тут честь и похвала лэмпсу за работу.
С такой игрой можно претендовать на чашки.
Титулы выигрывает оборона. Напы выигрывают матчи.
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Лэмпард уверенно ведёт команду, собственно, как я и предсказывал:)
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