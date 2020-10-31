"Челси" разгромил "Бернли" и снова не пропустил

Курт Зума "Челси" в доминирующей манере переиграл на выезде "Бернли", одержав победу со счетом 0:3.

По сравнению с предыдущим матчем из стартового состава "бордовых" пропал Йоханн Берг Гудмундссон, которого заменил Дейл Стивенс.

Относительно выезда в Россию в старте у "синих" произошло четыре изменения. Освежили состав Тиаго Силва, Нголо Канте, Мейсон Маунт и Тэмми Абрахэм. Кристиан Пулишич тоже должен был появиться с первых минут, но получил травму на разминке.

Первый голевой момент возник уже спустя четыре минуты после начала матча, и создали его хозяева. Эшли Барнс получил заброс из глубины поля за спину защитникам и пытался перебросить мяч через голкипера, однако техника подвела нападающего.

Отделавшись испугом, "Челси" принялся оказывать давление, но делал это без спешки, да и "Бернли" не позволял своему сопернику взвинтить темп.

После нескольких подходов гости все-таки открыли счет. Это случилось на 26-й минуте, когда Абрахэм сделал короткий пас назад на линию штрафной, откуда Хаким Зийеш пробил в касание с левой ноги — 0:1.

В дальнейшем "синие" доминировали в игре — возможно, атаковали лондонцы не слишком ярко, но в обороне действовали безошибочно, ничего не позволяя "бордовым".

А на 63-й минуте все стало окончательно ясно. Курт Зума головой вколотил мяч в ворота после подачи Маунтом углового — 0:2.

Хозяева окончательно развалились и на 70-й минуте пропустили в третий раз. Зийеш сделал классный пас на подключение Тимо Вернера по левому краю штрафной, а немец низом направил мяч в угол ворот — 0:3.

В остатке матча забил и вышедший на замену Оливье Жиру, однако его гол был отменен из-за офсайда. Концовка получилась убаюкивающей.

Несмотря на утомительный выезд посреди недели, "Челси" победил, победил крупно и снова не пропустил. "Бернли" оказывал кое-какое сопротивление лишь до первого гола, а дальше Эдуар Менди вполне мог натянуть гамак между своими штангами.

"Бернли" — "Челси". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 19:55

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Последние комментарии:




  1. ry-l 31.10.2020 20:17 # ry-l
    Мда, я только сейчас заглянул в таблицу: Бернли - 1 очко, 3 забитых, 12 пропущенных

    Даааа, как же ахуенна пенсовская защита с сильвой - просто сама уверееность. Вот так сыграть против худшей команды чемпионата. какие все лютые топари, просто ультраклассные транферы и гений Лэмпарда воплоти. Аминь

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  2. sausage 31.10.2020 20:12 # sausage
    На классе раскатали немощей, которые даже зарубиться по английски не сподобились. Бёрнли в этом сезоне говно конкретное.

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  3. wymkentski 31.10.2020 20:11 # wymkentski
    У Сильва просто невероятный класс чтении игры, как он выключил 2 метрового Вуда и Барнса в воздухе особенно заметно, лучший трансфер этого сезона однозначно

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  4. chelsealondon 31.10.2020 20:11 # chelsealondon
    Очень все хорошо ттт...

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  5. cfc000000 31.10.2020 20:10 # cfc000000
    А тем самым я хотел бы напомнить, что MU club pidorasov!

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  6. fanstevengerrard 31.10.2020 20:09 # fanstevengerrard
    Какой же мощный этот челси.

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  7. thegodfather 31.10.2020 20:09 # thegodfather
    На данный момент, по факту, как ни парадоксально, у челси лучшая оборона в лиге)))

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  8. yamateh 31.10.2020 20:08 # yamateh
    Всех с победой! Молодцы

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  9. selta 31.10.2020 20:07 # selta
    Вот заменить бы все команды апл на 19 таких бернли!
    Изи чемпик! Можно было бы не начинать!

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  10. ry-l 31.10.2020 20:07 # ry-l
    Как я и говорил, 3-0 - отражение разницы в классе команд.

    И, ну надо же, не пропустили от мертвого Бернли и кривоного краснодара подряд ни одного мяча. Лэмпард гений! Пожизненный контракт ему! И пожизненный контракт Менди! Что? Бомжи-соперники не били по воротам? - не важно, топарь!

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  11. mikkiynwa 31.10.2020 20:07 # mikkiynwa
    Пенсов с заслуженной победой)


    Пулишич стеклотара ебаная

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  12. admet 31.10.2020 20:03 # admet
    Всех с победой! То, что на воротах не Ларисабалалайка, уже отрадно глазу, но особенно понравилась игра Тиагу Силвы, как он позиционно играл, все четко, ну и приятно, что Канте приходит в норму.

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  13. lovrentiy 31.10.2020 20:02 # lovrentiy
    Пенсы, суки, верните Кепу в ворота!

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  14. selta 31.10.2020 20:02 # selta
    Силва Зума видится основной, а главное добротной парой цз!
    Надеюсь Лэмпс перестанет ставить датского привозилу, кепу и абрахама! Вот бы это трио шриваданапрабхнулось!

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  15. ganinilyha 31.10.2020 20:02 # ganinilyha
    Нет ну это будущие чемпионы

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  16. staryi-eblan 31.10.2020 20:01 # staryi-eblan
    Это не Челси был хорош, а Бернли совсем слаб.

    Вернер с Зиешем молодцы. Усиливают Пенсов понемногу.

    Кто разочаровал, так это Хаверц со своими неточными передачами в 1 тайме и Зума со своими детскими ошибками в том же 1 тайме. Во 2 уже получше сыграли.

    ____________________________________________
    • Пулишич, по ходу, снова травму получил. НАДОЕЛО

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  17. bezviz 31.10.2020 20:01 # bezviz
    кеф на победу ливера 1.4, ого)) я думал 1.2 максимум, не верят в лузерку буки)))

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  18. chelsiukpro 31.10.2020 20:01 # chelsiukpro
    Так Менди сегодня нехер было делать... замёрз парень:)) Молодцы парни набрали 3 очка... всех Синих с победой!

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  19. thegodfather 31.10.2020 20:00 # thegodfather
    В неком шоке.
    Очередная спокойная, уверенная игра на 0. Есть инфа, когда уже Челси пропустит?
    Если раньше атака хромала, то теперь помаленьку лэмпс нащупывает баланс. Тут честь и похвала лэмпсу за работу.
    С такой игрой можно претендовать на чашки.
    Титулы выигрывает оборона. Напы выигрывают матчи.

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  20. alexomck 31.10.2020 19:59 # alexomck
    Лэмпард уверенно ведёт команду, собственно, как я и предсказывал:)

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