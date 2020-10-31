У Гвардиолы все кончено с "Барселоной"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола окончательно развеял слухи, сватающие его назад в "Барселону".

Как известно, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт публично озвучил свое намерение вернуть Гвардиолу, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона.



Однако Хосеп уверяет, что больше не будет тренировать "Барселону"и вернется на "Ноу Камп" только в качестве болельщика.



"Я говорил это много раз: мой период в качестве главного тренера "Барселоны" окончен".



"Думаю, некоторые вещи в жизни бывают только раз... Сейчас там невероятные люди, которые могут вести клуб вперед. Например Рональд Куман, он превосходный тренер. Для меня же все кончено".



"Однажды я вернусь на стадион, чтобы посмотреть на игру своего клуба. Но в остальном все кончено".



"Я здесь, я невероятно счастлив, и я по-прежнему жажду успеха. Это самое важное".



"Барселону" ждут президентские выборы, и я надеюсь, они выберут правильного человека, который поможет этому невероятному клубу остаться на высочайшем уровне", — сообщил Гвардиола BT Sport.