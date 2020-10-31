У Гвардиолы все кончено с "Барселоной"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола окончательно развеял слухи, сватающие его назад в "Барселону".

Как известно, кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт публично озвучил свое намерение вернуть Гвардиолу, чей контракт с "Сити" истекает в конце сезона.

Однако Хосеп уверяет, что больше не будет тренировать "Барселону"и вернется на "Ноу Камп" только в качестве болельщика.

"Я говорил это много раз: мой период в качестве главного тренера "Барселоны" окончен".

"Думаю, некоторые вещи в жизни бывают только раз... Сейчас там невероятные люди, которые могут вести клуб вперед. Например Рональд Куман, он превосходный тренер. Для меня же все кончено".

"Однажды я вернусь на стадион, чтобы посмотреть на игру своего клуба. Но в остальном все кончено".

"Я здесь, я невероятно счастлив, и я по-прежнему жажду успеха. Это самое важное".

"Барселону" ждут президентские выборы, и я надеюсь, они выберут правильного человека, который поможет этому невероятному клубу остаться на высочайшем уровне", — сообщил Гвардиола BT Sport.


Метки Барселона, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 803

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  1. ensiferum 31.10.2020 20:08 # ensiferum
    Ясен х, там денег на игроков нет вообще.

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  2. ganinilyha 31.10.2020 20:01 # ganinilyha
    Шарлатан!!!

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  3. griezmann 31.10.2020 19:53 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  4. mancityman 31.10.2020 19:35 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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