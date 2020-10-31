Мерсон советует "Юнайтед" оставить Рэшфорда в запасе на матч против "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон посоветовал "Манчестер Юнайтед" оставить нападающего Маркуса Рэшфорда вне стартового состава на воскресный матч Премьер-Лиги против "канониров".

Посреди этой недели Рэшфорд отметился эффектным появлением на замену во втором тайме матча Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг", оформив хет-трик.



Мерсон настолько впечатлился игрой Маркуса против немецкой команды, что хотел бы чаще видеть, как Оле Гуннар Сульшер использует 23-летнего англичанина в качестве своего джокера.



"Когда он (Рэшфорд) выходит в стартовом составе, обычно голы даются ему с трудом, и он не забивает их кучами".



"Но на этой неделе он вышел на замену против "Лейпцига" и сделал хет-трик в течение 16 минут! Если вы посмотрите, какие голы он забивал в этом сезоне, это многое скажет о нем".



"Он забил "Лутону" на 88-й минуте в Кубке Лиги, появившись на замену. Он забил во втором тайме против "Брайтона". Он забил на последней минуте против "Ньюкасла". Он забил ПСЖ за три минуты до конца, и все его три гола против "Лейпцига" случились в концовке матча. Он забивает, когда защитники уже устали".



"Возможно, "Юнайтед" стоит поэкспериментировать с этим. Матч против "Арсенала" будет напряженным. Если после 60 минут счет все еще будет 0:0, и Рэшфорд выйдет против уставших защитников, это может предрешить судьбу матча".



"Не поймите меня неправильно. Маркус Рэшфорд слишком хорош, чтобы провести всю свою карьеру в качестве "суперсаба". Он игрок сборной Англии".



"Но я думаю, ему нужно отдохнуть и сыграть несколько матчей, выходя со скамейки. Это могло бы принести ему пользу на длинной дистанции", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.