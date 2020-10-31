"Сити" взял три очка в Шеффилде

"Манчестер Сити" отпраздновал победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед" благодаря единственному голу в исполнении Кайла Уолкера.

В стартовый состав "клинков" всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги был внедрен Макс Лоу, заменив Джона Лундстрема.



Относительно победы над "Марселем" посреди недели в старте у "горожан" вышли Жоау Канселу, Бернарду Силва и Рияд Махрез, заменив Александра Зинченко, Илкая Гюндогана и Фила Фодена.



Гости сразу же принялись нагружать Аарона Рамсдейла. На восьмой минуте Канселу ударом головой размял голкипера "Шеффилд Юнайтед", затем Эмерик Лапорт бил ногой после розыгрыша углового, но из-за рикошета мяч пошел выше.



Вскоре Рамсдейл отразил дальний выстрел Родри и остановил удар в упор Феррана Торреса из пределов вратарской.



Под таким ошеломительным натиском хозяева не продержались и получаса. На 28-й минуте Кайл Уолкер с дистанции нанес неберущийся для Рамсдейла удар низом в дальний угол ворот — 0:1.



В остатке тайма "Сити" доминировал над соперником, который в свою очередь так и не провел ни одной вразумительной атаки.



Несмотря на подавляющее игровой преимущество, попытки "горожан" сделать счет комфортным выглядели не слишком убедительно — действительно опасные моменты возникали не так часто.



Около 70-й минуты "клинки" совершили пару опасных вылазок, что заставило гостей остепениться и больше думать об обороне, чтобы не нарваться на шальную контратаку. Остаток матча "Сити" предпочел провести надежно.



"Сити" одержал достаточно дежурную победу, но второй гол "горожанам" совершенно бы не помешал — особенно если бы соперник был чуть покрепче, чем "Шеффилд Юнайтед" в своей нынешней форме.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче