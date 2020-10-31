"Сити" взял три очка в Шеффилде

Кайл Уолкер "Манчестер Сити" отпраздновал победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед" благодаря единственному голу в исполнении Кайла Уолкера.

В стартовый состав "клинков" всего лишь во второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги был внедрен Макс Лоу, заменив Джона Лундстрема.

Относительно победы над "Марселем" посреди недели в старте у "горожан" вышли Жоау Канселу, Бернарду Силва и Рияд Махрез, заменив Александра Зинченко, Илкая Гюндогана и Фила Фодена.

Гости сразу же принялись нагружать Аарона Рамсдейла. На восьмой минуте Канселу ударом головой размял голкипера "Шеффилд Юнайтед", затем Эмерик Лапорт бил ногой после розыгрыша углового, но из-за рикошета мяч пошел выше.

Вскоре Рамсдейл отразил дальний выстрел Родри и остановил удар в упор Феррана Торреса из пределов вратарской.

Под таким ошеломительным натиском хозяева не продержались и получаса. На 28-й минуте Кайл Уолкер с дистанции нанес неберущийся для Рамсдейла удар низом в дальний угол ворот — 0:1.

В остатке тайма "Сити" доминировал над соперником, который в свою очередь так и не провел ни одной вразумительной атаки.

Несмотря на подавляющее игровой преимущество, попытки "горожан" сделать счет комфортным выглядели не слишком убедительно — действительно опасные моменты возникали не так часто.

Около 70-й минуты "клинки" совершили пару опасных вылазок, что заставило гостей остепениться и больше думать об обороне, чтобы не нарваться на шальную контратаку. Остаток матча "Сити" предпочел провести надежно.

"Сити" одержал достаточно дежурную победу, но второй гол "горожанам" совершенно бы не помешал — особенно если бы соперник был чуть покрепче, чем "Шеффилд Юнайтед" в своей нынешней форме.

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 17:25

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Последние комментарии:




  1. forester 31.10.2020 18:08 # forester
    ДОМИНАЦИЯ НА ВСЮ ШИРИНУ ПОЛЯЯ1!! 1 ЛЕМААААААААРС,

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  2. bezviz 31.10.2020 18:02 # bezviz
    руль, что щас с составом не так, скажи сразу, чтобы потом после матча не пи3дел

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  3. chelsealondon 31.10.2020 18:02 # chelsealondon
    Пулишич травма на разминке... у щит...

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  4. sausage 31.10.2020 18:00 # sausage
    У Лэмпарда половина старта - атакеры, опорка на одного негритёнка оставлена. Такая у него вера в Сильву что ли? Или просто у него голова кругом от количества вариантов? Пора бы уже это, что-то наигрывать.

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  5. cristean2 31.10.2020 18:00 # cristean2
    А что с Пулей?

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  6. akado 31.10.2020 18:00 # akado
    Палисик опять травма?

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  7. bezviz 31.10.2020 17:59 # bezviz
    смотрим и наслаждаемся игрой лондонской Аристократии

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  8. admet 31.10.2020 17:58 # admet
    Испанский футбольный клуб «Барселона» может стать банкротом, если не решит вопрос сокращения зарплат игроков команды. Об этом сообщает портал Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.
    По информации источника, «Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на ?190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30% и установил 5 ноября как крайний срок принятия решения.
    Если не удастся договориться до начала 2021 года, в клубе допускают возможность банкротства.
    Самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» является аргентинец Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом. Если переговоры с ним закончатся неудачно, то клуб будет обязан выплатить Месси премию, которую не сможет себе позволить.
    Ранее аргентинец заявлял о желании покинуть клуб из-за конфликта с его президентом Хосепом Бартомеу, который 28 октября ушел в отставку.
    В начале октября «Барселона» сообщила об убытках в размере ?97 млн. Главной причиной стала пандемия коронавируса.

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  9. januzaj00 31.10.2020 17:48 # januzaj00
    Жаль Шеффилд. Многое на Хендерсоне держалось. Надо было его отдать в аренду

    (ответить)

  10. bushwacka 31.10.2020 17:43 # bushwacka
    Гаджетовые дрочепоты.

    https://sun9-55.userapi.com/zveCSgH1fNRH4NfF5gXrfkwzuqYrAjCiZEiD4A/P3AenaQeoD0.jpg

    (ответить)

  11. superperez101 31.10.2020 17:41 # superperez101
    шеффилд совсем что-ли мертвый?

    (ответить)

  12. pokersanogo 31.10.2020 17:39 # pokersanogo
    0-1
    1-1
    2-1

    Источник: http://fapl.ru/posts/81890/?c=1#c7235201

    Первый из трёх на изи.

    (ответить)

  13. lovrentiy 31.10.2020 17:36 # lovrentiy
    Пенсы проебут.

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  14. brown-ale 31.10.2020 17:31 # brown-ale
    На победу Ман Сити зашло со свистом. Шеффилд совсем мертвый и забивать разучился.

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  15. griezmann 31.10.2020 17:31 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  16. yamateh 31.10.2020 17:30 # yamateh
    что с ковой? збс что кристенсена нет в заявке

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  17. mancityman 31.10.2020 17:27 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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