"Манчестер Сити" согласовал покупку Стевановича

Филип Стеванович "Партизан" объявил о продаже своего вундеркинда Филипа Стевановича в "Манчестер Сити".

Стеванович дебютировал за первую команду "Партизана" в свои 16 лет и с тех пор привлек внимание крупнейших клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед".

Однако борьбу за талантливого вингера, которому лишь в прошлом месяце исполнилось 18, выиграл "Сити". Daily Mail предполагает, что сумма трансфера составит 6 миллионов фунтов плюс бонусы.

Филип останется в "Партизане" до января, когда "горожане" решат, доиграет сербский талант этот сезон в Белграде или отправится куда-нибудь в аренду.

Добавим, на счету Стевановича 12 голов и пять результативных передач в 53 матчах за "Партизан". Преимущественно Филип играет на левом фланге.


Метки видео, Манчестер Сити, Партизан, Стеванович, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. stevens 31.10.2020 17:40 # stevens
    Новый Маркович, поздравляшки Шлюхчленстер Срити и 1,5 фонадам на фупле.

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  2. griezmann 31.10.2020 17:32 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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  3. mancityman 31.10.2020 17:29 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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