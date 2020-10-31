"Манчестер Сити" согласовал покупку Стевановича
"Партизан" объявил о продаже своего вундеркинда Филипа Стевановича в "Манчестер Сити".
Стеванович дебютировал за первую команду "Партизана" в свои 16 лет и с тех пор привлек внимание крупнейших клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед".
Однако борьбу за талантливого вингера, которому лишь в прошлом месяце исполнилось 18, выиграл "Сити". Daily Mail предполагает, что сумма трансфера составит 6 миллионов фунтов плюс бонусы.
Филип останется в "Партизане" до января, когда "горожане" решат, доиграет сербский талант этот сезон в Белграде или отправится куда-нибудь в аренду.
Добавим, на счету Стевановича 12 голов и пять результативных передач в 53 матчах за "Партизан". Преимущественно Филип играет на левом фланге.
31.10.2020 17:00
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Новый Маркович, поздравляшки Шлюхчленстер Срити и 1,5 фонадам на фупле.
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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