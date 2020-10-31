Клопп отметил изменение роли Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что в этом сезоне игровая роль нападающего Мохамеда Салаха начала меняться.

За годы выступлений в "Ливерпуле" Салах зарекомендовал себя блестящим бомбардиром, но в то же время весьма эгоистичным игроком, что порой вызывало раздражение не только у фанатов "красных", но даже у партнеров Мохамеда по команде — вроде Садио Мане.



В этом сезоне ситуация стала меняться. Клопп стал использовать Салаха в более центральной и менее единоличной роли, в том числе и из-за спада у Роберто Фирмино. По мнению Юргена, это вполне естественный шаг.



"Пока что Мо проводит невероятный сезон, он вновь прогрессирует, превращаясь из чисто машины по забиванию голов в более связующего игрока, более важного для нас".



"Трудолюбивее его никого нет, он готов пробовать снова и снова, используя не только свою скорость, но и технику для открываний между линиями".



"Мы должны развиваться как команда и как игроки. Это нормально — чем больше у тебя опыта, чем больше матчей ты провел, тем лучше и лучше твое понимание игры. Ты лучше знаешь свои навыки и используешь их более регулярно".



"Я очень доволен его развитием и тем, как он проводит этот сезон. Но, конечно, для достижения своих целей нам нужно, чтобы все парни были в своей лучшей форме", — сообщил Клопп Sky Sports.