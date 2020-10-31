Моуриньо: "До февраля-марта таблица лжет"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что до февраля или марта нет смысла смотреть в турнирную таблицу Премьер-Лиги.

Если посмотреть в таблицу сейчас, можно отметить множество странностей, включая на удивление низкое положение "Манчестер Сити" с "Манчестер Юнайтед".



"Тоттенхэм" пока шестой, отставая на два очка от лидирующего "Эвертона", что в свою очередь тоже является сюрпризом. Однако Жозе призывает не придавать этому значения.



"Убежден, в данный момент таблица не имеет особого значения. Убежден, если ты посмотришь в таблицу в феврале или марте, о сможешь получить представление о реальном положении дел в соревновании".



"Взять хотя бы тот особенный сезон с особенным "Лестером" (2015/16). Ты мог посмотреть в таблицу в феврале или марте и увидеть, что реально представляют из себя команды. В данный момент этого нет".



"У нас были волшебные результаты на выезде, но дома мы потеряли слишком много очков — очков, с которыми мы были бы на вершине, но сейчас это не цель".



"Наш цель — выиграть у "Брайтона". Мы знаем, что в Премьер-Лиге возможно всякое", — цитирует Моуриньо Goal.