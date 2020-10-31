Клопп рассказал, кто еще может сыграть в центре обороны

Юрген Клопп и Энди Робертсон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие дополнительные варианты у него есть, чтобы закрыть позицию проблемного защитника.

К матчу против "Вест Хэма" в субботу "Ливерпуль" подходит с травмированными Виргилом Ван Дейком, Фабиньо и Жоэлем Матипом.

В распоряжении Клоппа остался Джо Гомес, пару которому в центре обороны может составить кто-то из молодых игроков — Рис Уильямс, Натаниэль Филлипс или Билли Куметио.

Но в то же время Юрген подумывает перевести на позицию центрального защитника Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума, Джейса Милнера или даже Энди Робертсона, вдохновившись примером Хавьера Маскерано.

"Я давно знаю Нэта, и я очень доволен его развитием. За то время, что я его знаю, он совершил очень, очень большие шаги, и у него исключительный характер".

"Он не заявлен на Лигу Чемпионов, но я могу использовать его в Премьер-Лиге, как и всех трех этих молодых парней, поэтому мне нужно будет решить".

"Кроме того, у нас все еще есть другие варианты вроде Хендо, Джини или Джеймса — даже Роббо может сыграть центрального защитника. Они не ниже, чем, например, Маскерано, который довольно неплохо играл на этой позиции".

"Поэтому да, у нас есть несколько вариантов, и мы выберем один из них. Чтобы узнать, какой, вам придется включить телевизор завтра вечером", — цитирует Клоппа Goal.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 31.10.2020 14:56 # manutd-20champ
    сам не пробовал?

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  2. gerrard08 31.10.2020 14:29 # gerrard08
    Ну в теории и Фирма может, херли.

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  3. sausage 31.10.2020 14:19 # sausage
    Херовая ситуация конечно, но, надеюсь, худо без добра не бывает и кто-то из академии сможет выйти на новый уровень. Странно, что Клопп ни разу не упомянул Ван Ден Берга. Парня брали явно на перспективу, числится в первой команде, а до основы не допускают совсем. Может, молодой ещё совсем, не тянет?

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