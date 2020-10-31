Клопп рассказал, кто еще может сыграть в центре обороны

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какие дополнительные варианты у него есть, чтобы закрыть позицию проблемного защитника.

К матчу против "Вест Хэма" в субботу "Ливерпуль" подходит с травмированными Виргилом Ван Дейком, Фабиньо и Жоэлем Матипом.



В распоряжении Клоппа остался Джо Гомес, пару которому в центре обороны может составить кто-то из молодых игроков — Рис Уильямс, Натаниэль Филлипс или Билли Куметио.



Но в то же время Юрген подумывает перевести на позицию центрального защитника Джордана Хендерсона, Джорджиньо Вейналдума, Джейса Милнера или даже Энди Робертсона, вдохновившись примером Хавьера Маскерано.



"Я давно знаю Нэта, и я очень доволен его развитием. За то время, что я его знаю, он совершил очень, очень большие шаги, и у него исключительный характер".



"Он не заявлен на Лигу Чемпионов, но я могу использовать его в Премьер-Лиге, как и всех трех этих молодых парней, поэтому мне нужно будет решить".



"Кроме того, у нас все еще есть другие варианты вроде Хендо, Джини или Джеймса — даже Роббо может сыграть центрального защитника. Они не ниже, чем, например, Маскерано, который довольно неплохо играл на этой позиции".



"Поэтому да, у нас есть несколько вариантов, и мы выберем один из них. Чтобы узнать, какой, вам придется включить телевизор завтра вечером", — цитирует Клоппа Goal.