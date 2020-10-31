Артета: "Выезд к МЮ — идеальный сценарий для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает выезд к "Манчестер Юнайтед" в воскресенье "идеальным сценарием", чтобы "канониры" начали выправлять свое положение в Премьер-Лиге.

К выезду на "Олд Траффорд" подопечные Артеты подходят, проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге и располагаясь в нижней половине турнирной таблицы.



В рамках Премьер-Лиги "Арсенал" не может обыграть "Юнайтед" на выезде с 2006 года. Кроме того, "канониры" вот уже 28 матчей кряду не знаю побед в гостевых противостояниях с командами "большой шестерки", однако Артета чувствует, что воскресный поединок может стать переломным моментом.



"Было бы замечательно одержать победу. Думаю, "Арсенал" уже 14 лет не выигрывает в гостях у Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги, и выезд туда, особенно после такого поражения, как против "Лестера" на прошлой неделе, является идеальным сценарием для нас".



"Я не переживаю за нашу игру, потому что вы можете видеть тренд и то, как мы развиваемся. Все решают маленькие детали. Эти детали решают, выиграешь ты матч или проиграешь".



"Именно так было против "Ливерпуля" (поражение "Арсенала" 3:1). Мы имели два-три момента, чтобы сделать то, что в итоге сделали они. Так же было и против "Манчестер Сити". Матч против "Лестера" был другим, потому что они сыграли в совсем другой манере".



"Но, повторюсь, мы отправимся на "Олд Траффорд" с прежним настроем, попытаемся одержать победу и стать лучше, чем три-четыре дня назад. Мы в процессе, и я надеюсь, мы будем становиться более надежной и более беспощадной командой с каждой неделей", — цитирует Артету ESPN.