Скоулз призвал "Юнайтед" купить Упамекано
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал свой бывший клуб купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.
В минувшую среду "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей на "Олд Траффорд" в рамках Лиги Чемпионов, однако Скоулз считает, что это не принижает качеств Упамекано.
Пол сравнивает Дайо с некоторыми из своих партнеров по "Юнайтед" и верит, что 22-летний француз смог бы сделать оборону "красных дьяволов" надежнее.
"Думаю, именно такого рода защитник и нужен "Юнайтед", он очень отличается от Харри Магуайра и Виктора Линделефа".
"Он абсолютно обожает игру один на один — обожает, потому что знает, что выйдет победителем из такого единоборства".
"По своему стилю он очень похож на Рио (Фердинанда) и на Япа Стама. Наличие такого защитника позволяет остальной команде сосредоточиться на атакующей игре, потому что ты знаешь, что сзади у тебя есть надежный центральный защитник, который будет биться до последнего", — сообщил Скоулз BT Sport.
31.10.2020 12:00
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Покемоно, блять
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Берите, берите манки лягушатника за ахуилимиллион фунтов. Быстрее разоритесь уже нах.
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