Скоулз призвал "Юнайтед" купить Упамекано

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал свой бывший клуб купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

В минувшую среду "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей на "Олд Траффорд" в рамках Лиги Чемпионов, однако Скоулз считает, что это не принижает качеств Упамекано.



Пол сравнивает Дайо с некоторыми из своих партнеров по "Юнайтед" и верит, что 22-летний француз смог бы сделать оборону "красных дьяволов" надежнее.



"Думаю, именно такого рода защитник и нужен "Юнайтед", он очень отличается от Харри Магуайра и Виктора Линделефа".



"Он абсолютно обожает игру один на один — обожает, потому что знает, что выйдет победителем из такого единоборства".



"По своему стилю он очень похож на Рио (Фердинанда) и на Япа Стама. Наличие такого защитника позволяет остальной команде сосредоточиться на атакующей игре, потому что ты знаешь, что сзади у тебя есть надежный центральный защитник, который будет биться до последнего", — сообщил Скоулз BT Sport.