Скоулз призвал "Юнайтед" купить Упамекано

Дайо Упамекано Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз призвал свой бывший клуб купить защитника "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано.

В минувшую среду "РБ Лейпциг" пропустил пять безответных мячей на "Олд Траффорд" в рамках Лиги Чемпионов, однако Скоулз считает, что это не принижает качеств Упамекано.

Пол сравнивает Дайо с некоторыми из своих партнеров по "Юнайтед" и верит, что 22-летний француз смог бы сделать оборону "красных дьяволов" надежнее.

"Думаю, именно такого рода защитник и нужен "Юнайтед", он очень отличается от Харри Магуайра и Виктора Линделефа".

"Он абсолютно обожает игру один на один — обожает, потому что знает, что выйдет победителем из такого единоборства".

"По своему стилю он очень похож на Рио (Фердинанда) и на Япа Стама. Наличие такого защитника позволяет остальной команде сосредоточиться на атакующей игре, потому что ты знаешь, что сзади у тебя есть надежный центральный защитник, который будет биться до последнего", — сообщил Скоулз BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Скоулз, Упамекано

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 31.10.2020 13:03 # kukuruzzo
    Покемоно, блять

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  2. scouser2005 31.10.2020 12:23 # scouser2005
    Берите, берите манки лягушатника за ахуилимиллион фунтов. Быстрее разоритесь уже нах.

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