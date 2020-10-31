Анчелотти ожидает, что Кин вернется в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что нападающий Мойзе Кин вернется на "Гудисон Парк" после завершения своей аренды в ПСЖ.

Кин провалил свой дебютный английский сезон после дорогостоящего перехода из "Ювентуса", поэтому на кампанию 2020/21 Анчелотти отправил своего соотечественника в Париж.



Мойзе очень ярко стартовал в ПСЖ, забив четыре гола в четырех матчах, однако французский гранд не получил опции выкупа, и Анчелотти призывает не ставить крест на карьере 20-летнего итальянца в "Эвертоне".



"Я не разговаривал с ним, но я видел, что он забил четыре гола в двух матчах. Это хорошо. Хорошо для ПСЖ, для него, а также для нас".



"Ожидаю ли я, что он вернется? Об этом говорит контракт".



"Мы решили отправить его в аренду, чтобы он больше играл. Он проявляет свое мастерство, и на следующий сезон он вернется", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.