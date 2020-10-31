Анчелотти ожидает, что Кин вернется в "Эвертон"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что нападающий Мойзе Кин вернется на "Гудисон Парк" после завершения своей аренды в ПСЖ.
Кин провалил свой дебютный английский сезон после дорогостоящего перехода из "Ювентуса", поэтому на кампанию 2020/21 Анчелотти отправил своего соотечественника в Париж.
Мойзе очень ярко стартовал в ПСЖ, забив четыре гола в четырех матчах, однако французский гранд не получил опции выкупа, и Анчелотти призывает не ставить крест на карьере 20-летнего итальянца в "Эвертоне".
"Я не разговаривал с ним, но я видел, что он забил четыре гола в двух матчах. Это хорошо. Хорошо для ПСЖ, для него, а также для нас".
"Ожидаю ли я, что он вернется? Об этом говорит контракт".
"Мы решили отправить его в аренду, чтобы он больше играл. Он проявляет свое мастерство, и на следующий сезон он вернется", — цитирует Анчелотти Liverpool Echo.
31.10.2020 11:00
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Последние комментарии:
Икарди, со своими трещинами, не скоро вернется, вестимо, будет время у уголька. ваще забавно: чистили платежку от Кавани, а по итогу основной нап "ненужный" кин из Эвертона:)
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