Клопп тоже выступает за возвращение к пяти заменам

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поддержал своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" и призвал клубы Премьер-Лиги вернуться к пяти заменам.

Как и тренеры других больших команд, Клопп обеспокоен возросшим количеством травм в новом сезоне. Юрген опасался этого с самого начала, но считает, что еще не поздно признать свою ошибку и увеличить количество разрешенных замен.



"Стоит вернуться к этой идее, но я не думаю, что это возможно из-за сложившейся системы принятия решений".



"У "Челси" травмы, у "Сити", "Ливерпуля" и "Юнайтед" травмы, у "Тоттенхэма", "Арсенала" и "Лестера" травмы потому что голосов других клубов оказалось недостаточно".



"Такова система. Лично я думаю, что следовало одобрить пять замен с самого начала".



"На мой взгляд, это говорит о слабости руководства. Они должны были продавить эту идею. Я не уверен, что это правильное слово, но (исполнительный директор Премьер-Лиги) Ричард Мастерс должен был предоставить больше информации и показать, что может случиться. Мы никогда не просили ни о каком преимуществе".



"Никто из семи первых клубов не просил ни о каком преимуществе. Мы просто знали, что из-за нашего расписания нам будет невероятно сложно. Пять замен в том числе помогли бы нам проводить свои матчи в Премьер-Лиге по выходным наилучшим образом. Думаю, мы должны снова подумать о пяти заменах", — цитирует Клоппа Goal.