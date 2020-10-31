Лэмпард: "Работать с Зийешем — абсолютная мечта"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что вингер Хаким Зийеш станет грозным оружием для "синих" против команд, которые уходят в глубокую оборону.
В минувшую среду против "Краснодара" в Лиге Чемпионов Зийеш отметился своим первым появлением в стартовом составе "Челси" после трансфера из "Аякса", отметив это событие забитым голом.
Лэмпард восхищается не только мастерством Зийеша, но и его характером. Фрэнк убежден, что 26-летний марокканец будет успешен в "Челси".
"Он умеет найти возможность, чтобы сделать этот решающий пас, чего, как мне казалось, нам не хватало в прошлом сезоне, когда мы играли против команд, которые глубоко обороняются".
"Против "Краснодара" мы увидели долю того, на что он способен. Умение принять мяч, развернуться и отдать этот пас вперед — вот это восхищает меня в Хакиме".
"Мне он очень нравится своим характером. Я немало разговаривал с ним, когда он только перешел, и он поразил меня своей уверенностью в себе. Это та внутренняя уверенность, которую я обожаю. Нам нужны игроки с уверенностью и характером, которые убеждены, что должны быть здесь. Работать с ним — абсолютная мечта", — цитирует Лэмпарда The Guardian.
31.10.2020 09:00
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Выиграли у команды с 8-го места РПЛ, которая к тому же играла вторым составом, а выводов как после успешного сезона.
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Главное чтоб забивал.
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