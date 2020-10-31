Лэмпард: "Работать с Зийешем — абсолютная мечта"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что вингер Хаким Зийеш станет грозным оружием для "синих" против команд, которые уходят в глубокую оборону.

В минувшую среду против "Краснодара" в Лиге Чемпионов Зийеш отметился своим первым появлением в стартовом составе "Челси" после трансфера из "Аякса", отметив это событие забитым голом.



Лэмпард восхищается не только мастерством Зийеша, но и его характером. Фрэнк убежден, что 26-летний марокканец будет успешен в "Челси".



"Он умеет найти возможность, чтобы сделать этот решающий пас, чего, как мне казалось, нам не хватало в прошлом сезоне, когда мы играли против команд, которые глубоко обороняются".



"Против "Краснодара" мы увидели долю того, на что он способен. Умение принять мяч, развернуться и отдать этот пас вперед — вот это восхищает меня в Хакиме".



"Мне он очень нравится своим характером. Я немало разговаривал с ним, когда он только перешел, и он поразил меня своей уверенностью в себе. Это та внутренняя уверенность, которую я обожаю. Нам нужны игроки с уверенностью и характером, которые убеждены, что должны быть здесь. Работать с ним — абсолютная мечта", — цитирует Лэмпарда The Guardian.