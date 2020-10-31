Гвардиола призвал Премьер-Лигу пересмотреть решение о пяти заменах

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал клубы Премьер-Лиги все-таки разрешить делать по пять замен.

Напомним, состоявшееся в августе голосование 20 клубов о пяти заменах не набрало необходимого кворума в 14 голосов, поэтому со стартом сезона 2020/21 Премьер-Лига вернулась к стандартным трем заменам.

Однако Гвардиола указывает на переполненные лазареты команд и призывает устроить еще одно голосование, чтобы изменить количество разрешенных замен уже по ходу сезона — точно так же, как оно было изменено в прошлой кампании, но в обратную сторону.

"Они должны пересмотреть это решение, 100 процентов".

"Это важно не для какого-то одного клуба. Количество мышечных травм в Премьер-Лиге возросло на 47 процентов относительно прошлого сезона ввиду количества матчей и того, что у большинства команд не было времени на подготовку".

"Все лиги — Германия, Испания, любые другие — позволяют делать по пять замен, чтобы защитить игроков, а не защитить какую-то одну команду".

"Надеюсь, они смогут пересмотреть это решение и сделают то, что сделал весь мир, потому что мы должны приспособиться к ситуации с пандемией", — цитирует Гвардиолу BBC.

Травмы в Премьер-Лиге


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2020 08:00

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  1. chelsiukpro 31.10.2020 08:53 # chelsiukpro
    AПЛ взяла бы и зделала без голосования! Опираясь на другие лиги! А то ещё спрашивают всяких из подвалов таблицы! Деньги и прибыль приносят ТОП клубы если что...

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  2. scouser2005 31.10.2020 08:49 # scouser2005
    Конечно, плять. когда у тебя на лавке полноценная торая команда, можно требовать 5 замен. А что делать командам где и на 3 замены кое-как игроков наскребли?
    У Ливерпуля больше всех травмированных. Пусть виновники нанесшие их горят в аду вместе со своими фанатами которые этому рады..

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