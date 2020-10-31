Гвардиола призвал Премьер-Лигу пересмотреть решение о пяти заменах

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал клубы Премьер-Лиги все-таки разрешить делать по пять замен.

Напомним, состоявшееся в августе голосование 20 клубов о пяти заменах не набрало необходимого кворума в 14 голосов, поэтому со стартом сезона 2020/21 Премьер-Лига вернулась к стандартным трем заменам.



Однако Гвардиола указывает на переполненные лазареты команд и призывает устроить еще одно голосование, чтобы изменить количество разрешенных замен уже по ходу сезона — точно так же, как оно было изменено в прошлой кампании, но в обратную сторону.



"Они должны пересмотреть это решение, 100 процентов".



"Это важно не для какого-то одного клуба. Количество мышечных травм в Премьер-Лиге возросло на 47 процентов относительно прошлого сезона ввиду количества матчей и того, что у большинства команд не было времени на подготовку".



"Все лиги — Германия, Испания, любые другие — позволяют делать по пять замен, чтобы защитить игроков, а не защитить какую-то одну команду".



"Надеюсь, они смогут пересмотреть это решение и сделают то, что сделал весь мир, потому что мы должны приспособиться к ситуации с пандемией", — цитирует Гвардиолу BBC.



