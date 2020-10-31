Кулибали: "Другие команды интересуются мной"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что осведомлен об интересе других клубов в своей персоне.

Кулибали давно связывают с переездом в Премьер-Лигу, и в минувшее трансферное окно пресса особенно настойчиво сватала Калиду в "Манчестер Сити", который в итоге приобрел Рубена Диаша из "Бенфики".



Если верить слухам, сейчас Кулибали находится на радаре "Манчестер Юнайтед", который ищет подходящего партнера для Харри Магуайра, и "Ливерпуля", которому нужна замена травмированному Виргилу Ван Дейку.



Оценивая вероятность своего ухода из "Наполи" в январе, 29-летний сенегалец уверяет, что счастлив в итальянском клубе, однако предсказать свое будущее не берется.



"Я люблю "Наполи", а "Наполи" любит меня, и это самое важное. Я всегда жажду участвовать в матчах, у меня остается еще три года по контракту, и я спокоен. Другие команды интересуются мной, но я все еще здесь".



"Я играю на своем уровне и помогаю этой команде и этим людям, потому что я благодарен им. Что будет дальше, покажет время", — сообщил Кулибали Sky Sports.