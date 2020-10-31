Обамеянг не переживает, что перестал забивать

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не переживает из-за своей голевой засухи в Премьер-Лиге.

Как известно, Обамеянг не забивает в Премьер-Лиге с дерби против "Фулхэма" в первом туре. "Канониры" проиграли три из своих четырех последних матчей в чемпионате и откатились в нижнюю половину таблицы.



Пять матчей чемпионата кряду — это худшая серия лично для Обамеянга с 2014 года. Однако габонец, недавно подписавший новый роскошный контракт, философски смотрит на трудности.



"В данный момент голы не даются нам легко. Такое случается с командами — лично я не забиваю уже несколько матчей в лиге".



"Однако у нас опытная команда с опытными игроками в атаке, и мы знаем, что исправим ситуацию. Я не переживаю насчет этого", — сообщил Обамеянг Evening Standard.