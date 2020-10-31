7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 31 октября, тремя поединками продолжится 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" очень комфортно победил "Марсель" в Лиге Чемпионов посреди недели и теперь попытается наладить свою ситуацию в Премьер-Лиге, благо соперник к этому располагает. "Шеффилд Юнайтед" переживает синдром второго сезона, набрав лишь одно очко из 18 возможных и забив скромные три гола. "Клинки" еще никогда не побеждали "горожан" в рамках Премьер-Лиги в восьми попытках, потерпев пять поражений.



Крайний защитник "Шеффилд Юнайтед" Макс Лоу оправился после сотрясения. Джон Флек, Джек О'Коннелл, Лис Муссе и Саймон Мур по-прежнему травмированы.



В лазарете "Сити" остаются Бенжамен Менди, Фернандиньо и Серхио Агуэро. Натан Аке и Габриэль Жезус вернулись к тренировкам.



БЕРНЛИ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция



В своем предыдущем матче "Бернли" продемонстрировал очень достойный футбол, длительными отрезками переигрывая "Тоттенхэм", но очков не набрал и поэтому остается в зоне вылета. "Челси" в последнее время значительно подтянул игру в обороне, а победа 4:0 над "Краснодаром" в Лиге Чемпионов показала, что хорошо защищаться можно и без ущерба для атаки. В 12 последних встречах этих команд "синие" потерпели лишь одно поражение — 2:3 дома в августе 2017.



Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей, Эрик Питерс отсутствует с аналогичной травмой. У Фила Бардсли коронавирус. Бен Ми и Джек Корк пока не готовы вернуться.



Защитник "Челси" Тиаго Силва пропустил выезд в Россию, но в субботу должен вернуться в стартовый состав. Кепу Аррисабалагу беспокоит плечо, Билли Гилмор едва приступил к тренировкам в общей группе после операции на колене.



ЛИВЕРПУЛЬ — ВЕСТ ХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" имеет возможность выйти в единоличные лидеры Премьер-Лиги, даже если всего на сутки. Однако для этого главному тренеру Юргену Клоппу придется решить головоломку с выбором пары центральных защитников. "Вест Хэм" в свою очередь не проиграл ни одного из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, причем во всех четырех противостоял командам, которые прошлый сезон завершили в топ-7. Дважды уступив "молотобойцам" в сезоне 2015/16, далее "красные" не потерпели ни одного поражения в восьми очных встречах в рамках Премьер-Лиги.



Вслед за Виргилом Ван Дейком в лазарет "Ливерпуля" угодил и Фабиньо. Жоэль Матип пока не готов вернуться. Наби Кейта и Тиаго Алькантара под вопросом. Ожидается, что дебютирует в Премьер-Лиге Рис Уильямс.



"Вест Хэм" потерял на срок до шести недель Мичейла Антонио, которого в нападении может заменить Себастьян Алле. Саид Бенрахма все еще ждет шанса, чтобы дебютировать за свой новый клуб.