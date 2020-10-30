Артета: "Я был справедлив с Озилом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заверил, что он сделал все возможное, чтобы полузащитник Месут Озил не превратился в изгоя на "Эмирейтс".

Не попав в заявку "Арсенала" на Лигу Европы и Премьер-Лиги, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил оказался лишен игровой практики минимум до января.



Сам Месут и его агент Эркют Согут уже критиковали клуб за такое отношение к игроку, однако Артета уверяет, что у 32-летнего немца были все шансы избежать столь незавидной участи.



"Я могу сказать вам, что я старался изо всех сил, я старался дать ему как можно больше возможностей".



"Со своей стороны я был терпелив, я давал ему шансы и был справедлив".



"Мы говорим об игроке, который принадлежит клубу и который был очень важным игроком в предыдущие сезоны. Я уважаю это, но я здесь, чтобы принимать решения, лучшие решения для команды и клуба".



"Именно это я и стараюсь делать, затем объясняя это игрокам, потому что людям нужны обоснования и правильные ответы. Я просто говорю, как есть. Я ничего не могу поделать с тем, верят они мне или нет".



"Однако я доверяю своему сердцу и своему уму, принимая решения, которые кажутся мне правильными и хорошими", — цитирует Артету Daily Mirror.