"Барселона" попытается купить Гарсию в январе

В январе "Барселона" собирается предпринять новую попытку заполучить защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

Несмотря на уход Хоспа Бартомеу с поста президента "Барселоны" на текущей неделе, работа за кулисами "Ноу Камп" над укреплением состава не останавливается.



ESPN может подтвердить, что "Барселона" готовится возобновить переговоры с "Сити" насчет трансфера Гарсии, хотя для этого потребуется одобрение нового президента каталонского клуба.



"Барселона" пыталась вернуть Эрика еще минувшим летом, но смогла предложить лишь 10 миллионов евро плюс 8 млн. евро в виде бонусов, тогда как "Сити" просил гарантированную сумму в 20 млн. евро (18 млн. фунтов).



Гарсия по-прежнему отказывается от продления своего контракта, истекающего следующим летом, однако "Барселона" не хочет ждать так долго и надеется оформить переход 19-летнего испанца в зимнее трансферное окно.



Добавим, что Гарсия является воспитанником академии "Барселоны", покинув каталонский клуб в 2017 году. Как только Эрик дорос до основного состава "Сити", в нем проснулась тоска по родине.