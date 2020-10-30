Хамес Родригес не сыграет с "Ньюкаслом"

Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес пропустит выезд к "Ньюкаслу" в воскресенье из-за травмы деликатного характера.

Напомним, накануне стало известно, что Родригес получает лечение с помощью специального аппарата после того, как яички Хамеса не выдержали натиска защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка две недели назад.



Родригес вызвал сочувствие даже у порнозвезды Кендры Ласт, которая в твиттере выразила озабоченность состоянием яичек Хамеса и пожелала колумбийцу здоровья.



В ближайшее воскресенье "ириски" постараются реабилитироваться за поражение 2:0 от "Саутгемптона" в прошлый уикенд, и сделать это им предстоит без Хамеса, который забил три гола и отдал три результативные передачи в шести первых матчах Премьер-Лиги.



"Он сыграл все наши матчи, и у него возникла небольшая проблема, поэтому ему нужен отдых на ближайший матч. Однако он будет готов к следующему матчу", — цитирует главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти Sky Sports.



