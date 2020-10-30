Моуриньо: "Бэйл стал другим игроком"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что вингер Гарет Бэйл стал другим игроком, нежели семь лет назад.

В прошлом месяце Бэйл вернулся в "Тоттенхэм" на правах аренды из "Реала" после семи проведенных в Мадриде лет.



Гарет провел неубедительные 58 минут против "Антверпена" в Лиге Европы в минувший четверг, ни разу не пробив по воротам, и Моуриньо призывает фанатов своего клуба не ожидать, что 31-летний валлиец станет копией себя молодого, сверкая пятками по флангу.



"Семь лет — это очень, очень большой промежуток. Какой игрок в мире такой же, как и семь лет назад? Иногда они не лучше и не хуже, они просто становятся другими игроками".



"К примеру, взгляните на Роналду и Месси и сравните, какими они были семь лет назад. Сейчас они играют в других зонах, на других позициях. Они трансформировали свои качества, чтобы выражать себя иначе в тактических схемах своих команд. Думаю, это происходит с большинством игроков. Поэтому Гарет определенно стал другим игроком".



"Как я и говорил в среду, я верю в него, потому что он работает очень, очень упорно, он прибавляет, и у него не было никаких проблем со здоровье с момента последней травмы. Он не пропустил ни минуты ни одной из тренировок. Ему все еще тяжело сыграть 90 минут, сыграть в высоком темпе, но он прибавляет, и я надеюсь, скоро он вернется на более высокий уровень", — цитирует Моуриньо Sky Sports.