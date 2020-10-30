Гвардиола предпочитает остаться в "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предпочитает новый контракт с "горожанами" возвращению в "Барселоне".
Лишь накануне кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт объявил о намерениях заключить новый контракт с Лионелем Месси и вернуть Гвардиолу в случае своего избрания.
Однако Гвардиола призывает не относиться к этим предвыборным обещаниям всерьез. Гвардиола будет готов продлить свой истекающий в следующем году контракт, если покажет, что заслуживает этого.
"Я невероятно счастлив здесь. Я рад быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в нынешнем сезоне и этим заслужу право остаться подольше", — цитирует Гвардиолу ESPN.
Также Гвардиола поведал, что Натан Аке и Габриэль Жезус находятся на пороге возвращения в строй. Бенжамен Менди и Серхио Агуэро пока от этого далеки.
30.10.2020 18:00
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КОРОЛЬ!!!
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Шарлатану платят хорошо, нахуй ему уходить из этой помойки. Всё правильно, доить будет платящих пока не выгонят.
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