Гвардиола предпочитает остаться в "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предпочитает новый контракт с "горожанами" возвращению в "Барселоне".

Лишь накануне кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт объявил о намерениях заключить новый контракт с Лионелем Месси и вернуть Гвардиолу в случае своего избрания.

Однако Гвардиола призывает не относиться к этим предвыборным обещаниям всерьез. Гвардиола будет готов продлить свой истекающий в следующем году контракт, если покажет, что заслуживает этого.

"Я невероятно счастлив здесь. Я рад быть в Манчестере и надеюсь, что смогу хорошо поработать в нынешнем сезоне и этим заслужу право остаться подольше", — цитирует Гвардиолу ESPN.

Также Гвардиола поведал, что Натан Аке и Габриэль Жезус находятся на пороге возвращения в строй. Бенжамен Менди и Серхио Агуэро пока от этого далеки.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2020 18:00

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  1. griezmann 30.10.2020 18:16 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. minamino 30.10.2020 18:03 # minamino
    Шарлатану платят хорошо, нахуй ему уходить из этой помойки. Всё правильно, доить будет платящих пока не выгонят.

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