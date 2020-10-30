Клопп рассказал о состояни здоровья Ван Дейка и Фабиньо

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Виргила Ван Дейка и Фабиньо.

Ранее в пятницу "Ливерпуль" объявил, что Ван Дейк был успешно прооперирован в Лондоне после того, как 17 октября повредил крестообразные связки колена в дерби с "Эвертоном".



Клопп рассматривает потерю ведущего защитника как вызов. Вызов, перед которым "красные" не собираются пасовать.



"На нем все быстро заживает. Ясно, что он справится. Все эти вещи ему помогут".



"Я уже давно понял, что жизнь — это испытание. Потеря Виргила — это на 100 процентов испытание. Мы постараемся с этим совладать и выжать максимум из этой ситуации", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Также Юрген подтвердил слухи о том, что худшие опасения насчет Фабиньо, который получил травму задней поверхности бедра в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" посреди недели, не подтвердились.



"У него небольшая травма. Он будет отсутствовать в этот уикенд и, наверное, немного еще", — добавил Клопп.