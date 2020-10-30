Сульшер: "Джонс скоро вернется"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что на карьере защитника Фила Джонса в клубе рано ставить крест.

Последний раз Джонс выходил на поле еще в январе, и непопадание Фила в заявку "красных дьяволов" на Лигу Чемпионов и Премьер-Лигу не стало сюрпризом.



Однако Фил вовсе не растерял доверие Сульшера. Просто в данный момент 28-летний англичанин, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до 2023 года, травмирован.



"Фил был травмирован, перенес операцию и сейчас очень упорно работает над возвращением в строй. Надеюсь, он наберет форму по ходу декабря. Это нормально, что он не попал в заявку, отсутствуя так долго с травмой, однако он очень старательно работает и скоро вернется", — цитирует Сульшера Goal.