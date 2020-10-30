Сульшер шокирован отказом Премьер-Лиги от пяти замен

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер шокирован тем, что клубы Премьер-Лиги добровольно отказались от возможности делать по пять замен за матч.

Как обнаружило издание Daily Mail, количество мышечных травм в это сезоне Премьер-Лиги в полтора раза больше, чем на данной стадии прошлой кампании, и Сульшер считает, что это неспроста.



Играя по чрезвычайно насыщенному графику, Сульшер был бы рад делать дополнительные замены, однако голосованием 20 клубов дивизиона было решено иначе.



"Поддерживал ли я идею о пяти заменах? На 100 процентов".



"Я не могу понять и не могу поверить, что они проголосовали против, потому что мы должны заботиться об игроках. Этот сезон — самый требовательный из всех".



"Я без понятия, почему клубы проголосовали против. Но если сделать шаг назад и подумать о психологическом и физическом здоровье игроков, то единственным разумным решением было бы дать нам возможность беречь их с помощью дополнительных замен".



"Мы уже и так увидели множество травм в Премьер-Лиге. Я бы хотел, чтобы мы могли делать по пять замен", — цитирует Сульшера Sky Sports.