Ван Дейк был успешно прооперирован

Виргил Ван Дейк "Ливерпуль" объявил, что операция на колене защитника Виргила Ван Дейка прошла успешно.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки своего правого колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" 17 октября.

То, что операция неизбежна, стало понятно почти сразу, однако под нож хирурга 29-летний голландец лег только сейчас. Процедура прошла в одной из клиник Лондона.

В своем официальном заявлении чемпионы Премьер-Лиги сообщают, что Ван Дейк был прооперирован успешно и теперь немедленно сосредоточится на своей реабилитации. При этом клуб не называет сроков возвращения Виргила в строй.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2020 14:20

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  1. sisyazavr 30.10.2020 14:59 # sisyazavr
    Здоровья

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  2. largo-winch 30.10.2020 14:31 # largo-winch
    При этом клуб не называет сроков возвращения Виргила в строй.

    Вернётся на празднование очередного титула АПЛ и ЛЧ

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