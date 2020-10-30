Ван Дейк был успешно прооперирован

"Ливерпуль" объявил, что операция на колене защитника Виргила Ван Дейка прошла успешно.

Напомним, Ван Дейк повредил крестообразные связки своего правого колена в столкновении с голкипером "Эвертона" Джорданом Пикфордом в матче Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" 17 октября.



То, что операция неизбежна, стало понятно почти сразу, однако под нож хирурга 29-летний голландец лег только сейчас. Процедура прошла в одной из клиник Лондона.



В своем официальном заявлении чемпионы Премьер-Лиги сообщают, что Ван Дейк был прооперирован успешно и теперь немедленно сосредоточится на своей реабилитации. При этом клуб не называет сроков возвращения Виргила в строй.