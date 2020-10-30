Мактоминей: "Время Ван де Бека придет"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей призвал своего партнера по команде Донни Ван де Бека не унывать и терпеливо ждать своего шанса.

Пока Ван де Бек никак себя не проявил после трансфера из "Аякса" за 40 миллионов фунтов. В минувшую среду против "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов Донни отметился всего лишь своим вторым выходом в стартовом составе "красных дьяволов", до этого также появившись с первых минут на матч Кубка Лиги против "Лутона".



Складывается впечатление, что Ван де Бек уже мог пожалеть о своем решении перейти в "Юнайтед", однако у Мактоминея нет сомнений, что такой трудолюбивый игрок еще получит возможность показать свои качества.



"Донни Ван де Бек — отличный парень и великолепный футболист. Учитывая то, как упорно он работает на тренировках, его время определенно придет. Уверен, он будет получать больше игровых минут".



"Я немного разговаривал с ним, и он славный малый. Он прилежен во всем, что делает. Он никогда не опаздывает, он всегда вовремя, и он тренируется с максимальной самоотдачей. В его лице мы получили очень, очень хорошего игрока и хорошего человека", — сообщил Мактоминей United Review.