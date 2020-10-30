Гиггз допускает, что "Юнайтед" придется ждать титула 20 лет

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз допускает, что следующего чемпионства "красных дьяволов" в Премьер-Лиге придется ждать 20 лет.

Последний раз "Юнайтед" выигрывал титул еще в сезоне 2012/13. То был прощальный сезон сэра Алекса Фергюсона на тренерском мостике "дьяволов".

При Дэвиде Мойесе, Луи Ван Гале и Жозе Моуриньо, тренировавших "Юнайтед" после сэра Алекса, "дьяволы" не только не выигрывали Премьер-Лигу, но даже не были участниками чемпионской гонки.

При Оле Гуннаре Сульшере "Юнайтед" тоже весьма далек от титула, и Гиггз не исключает, что его бывшему клубу придется запастись терпением по примеру "Ливерпуля", который находился в ожидании чемпионства 30 лет.

"Может быть так, что чемпионства придется ждать 15, 20 лет, особенно если Клопп и Гвардиола никуда не уйдут. Они (Клопп и Гвардиола) обладают ресурсами и игроками".

"Вспомните о "Ливерпуле", который, выиграв титул в 1990 году, думал, что вскоре они смогут это повторить".

"Даже Клоппу потребовалось четыре с половиной года. Требуется много времени, чтобы создать чемпионскую команду".

"Посмотрите, что сделал Клопп. Он улучшал свою команду с каждым сезоном, а затем выиграл Лигу Чемпионов. Вы могли видеть их прогресс, и это слегка ослабляет давление".

"В нашем же случае с каждым тренером и с каждым приобретением мы думаем: "Это принесет нам победу в лиге". Но этого не происходит", — сообщил Гиггз в подкасте The Greatest Game.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2020 12:00

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  1. scholes18 30.10.2020 12:10 # scholes18
    че так мало? есть ощущение, что подольше.

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  2. superperez101 30.10.2020 12:04 # superperez101
    Гиггз понимает что главное в этом - найти тренера
    иначе сколько ни покупай игроков, все без понту

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