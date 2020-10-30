Артета нацелен на победу над "Юнайтед"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что теперь он сосредоточен на победе над "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

В прошлый уикенд "канониры" потерпели обидное домашнее поражение 0:1 от "Лестера", неделей ранее также уступив "Манчестер Сити", поэтому подопечным Микеля Артеты было важно реабилитироваться в матче Лиги Европы против "Дандолка".

"Арсенал" справился со своей задачей в четверг вечером, разгромив ирландскую команду со счетом 3:0, однако Артете этого мало — теперь Микель собирается вернуться с "Олд Траффорд" с тремя очками.

"Это выглядело легко, потому что мы сыграли очень дисциплинированно, отнеслись к матчу серьезно и были сосредоточены с самого начала. Опасность возникает, когда ты не на 100 процентов в игре, и тогда любой соперник может создать тебе проблемы".

"Мы произвели много изменений в составе и дали возможности игрокам, которые заслуживали их. Думаю, они проявили себя хорошо".

"То, каким образом мы проиграли "Лестеру" дома, было больно, Нам потребовалось несколько дней, чтобы переварить это. Ты обязан немедленно отреагировать с помощью победы. Давайте подготовимся, отправимся на "Олд Траффорд" и постараемся снова победить", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 807

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 30.10.2020 11:50 # vyrentz
    Можете грузить хаты на Арсеноль, разьебут птенцов сульшера на молекулы.

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  2. superperez101 30.10.2020 11:44 # superperez101
    против вара не попрешь

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  3. kanoniru-poker 30.10.2020 11:39 # kanoniru-poker
    Смотри не обосрись гелевый

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  4. unclearness 30.10.2020 11:27 # unclearness
    Бля ну накуя каркать как пенсы какие то...

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  5. mancunia-planet 30.10.2020 11:02 # mancunia-planet
    Победа МЮ

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