Артета нацелен на победу над "Юнайтед"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что теперь он сосредоточен на победе над "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

В прошлый уикенд "канониры" потерпели обидное домашнее поражение 0:1 от "Лестера", неделей ранее также уступив "Манчестер Сити", поэтому подопечным Микеля Артеты было важно реабилитироваться в матче Лиги Европы против "Дандолка".



"Арсенал" справился со своей задачей в четверг вечером, разгромив ирландскую команду со счетом 3:0, однако Артете этого мало — теперь Микель собирается вернуться с "Олд Траффорд" с тремя очками.



"Это выглядело легко, потому что мы сыграли очень дисциплинированно, отнеслись к матчу серьезно и были сосредоточены с самого начала. Опасность возникает, когда ты не на 100 процентов в игре, и тогда любой соперник может создать тебе проблемы".



"Мы произвели много изменений в составе и дали возможности игрокам, которые заслуживали их. Думаю, они проявили себя хорошо".



"То, каким образом мы проиграли "Лестеру" дома, было больно, Нам потребовалось несколько дней, чтобы переварить это. Ты обязан немедленно отреагировать с помощью победы. Давайте подготовимся, отправимся на "Олд Траффорд" и постараемся снова победить", — цитирует Артету Daily Mirror.