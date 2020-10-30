Лэмпард считает отказ Премьер-Лиги от пяти замен был ошибкой

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что решение клубов Премьер-Лиги отказаться от пяти замен на этот сезон было ошибкой.

Напомним, обе попытки клубов Премьер-Лиги сохранить коронавирусное нововведение о пяти заменах вместо стандартных трех провалились — необходимого кворума в 14 голосов из 20 не набралось.



Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" уже критиковали своих коллег по этому поводу, и Лэмпард тоже не постеснялся поддержать позицию меньшинства.



"Это определенно был промах, когда Премьер-Лига отказалась от пяти замены. Мы работаем в беспрецедентные для футбола времена. И похоже на то, что в скором времени это не закончится".



"В каждом клубе игроки испытывают огромную нагрузку. Я говорю не только о нас, но о каждом футболисте, которого просят играть день за днем с риском получить травму. Это меняет картину в корне".



"Мы пытаемся как можно лучше контролировать эту ситуацию. Нам повезло, что у нас большая глубина состава. В то же время мы хотим выступать как можно лучше, мы под давлением, и игроки хотят добиваться правильных результатов. Пользы от пяти замен в этом голу было бы больше, чем в любом другом", — цитирует Лэмпарда Football.London.