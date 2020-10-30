"Вест Хэм" потерял Антонио на шесть недель

Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио пропустит шесть недель с надрывом задней поверхности бедра.

На старте этого сезона главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес вынужденно выдвинул Антонио на позицию нападающего, и Мичейл отлично справлялся с этой ролью, забив три гола в шести матчах Премьер-Лиги.



Однако в матче против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд (1:1) Антонио не только открыл счет, но и получил травму, будучи замененным в начале второго тайма.



Как сообщает Daily Mail, углубленное обследование обнаружило у 30-летнего англичанина надрыв задней поверхности бедра второй степени.



Таким образом, Антонио пропустит ряд ближайших матчей своего клуба, включая выезд к "Ливерпулю" в субботу и противостояние с "Манчестер Юнайтед" 5 декабря.



Издание отмечает, что количество мышечных травм в этом сезоне Премьер-Лиги на 50 процентов выше, чем на аналогичной стадии прошлой кампании. Это связано с чрезмерной нагрузкой, которой подвергаются игроки.