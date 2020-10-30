Гиггз не ожидает, что его позовут тренировать "Юнайтед"

Райан Гиггз Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз не ожидает, что ему предоставится возможность возглавить "Манчестер Юнайтед".

Гиггз был кандидатом на роль постоянного наставника "Юнайтед" в 2014 году, когда клуб уволил Дэвида Мойеса. Однако, по собственному признанию Райана, тогда он не был готов.

Когда спустя два года "Юнайтед" попрощался с Луи Ван Галем, Гиггз не имел шансов получить эту работу — клуб уже давно решил назначить Жозе Моуриньо.

46-летний Гиггз чувствует, что сейчас он как никогда готов тренировать "красных дьяволов", но догадывается, что у его бывшего клуба другие планы.

"Если честно, я хотел эту работу (когда Мойес был уволен). Но я не был готов".

"В данный момент есть тренд доверять более молодым тренерам, которые сами играли за клуб. А в то время назначения получали в основном более возрастные тренеры. Это выглядело безопаснее".

"После увольнения Луи я определенно был готов, и я хотел эту работу, но я ничуть не был близок, чтобы ее получить".

"Сейчас я готов еще больше, но, думаю, возможность ушла. Думаю, возможность получить эту работу ушла".

"Я доволен своей нынешней работой, и я не представляю, что мне снова подвернется возможность возглавить "Юнайтед".

"Я наслаждаюсь своей работой со сборной Уэльса. Здесь много плюсов, но и много разочарований".

"Думаю, в конце концов я захочу поработать на клубном уровне, но я не знаю, когда", — сообщил Гиггз в подкасте The Greatest Game.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2020 08:00

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