Гиггз не ожидает, что его позовут тренировать "Юнайтед"
Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз не ожидает, что ему предоставится возможность возглавить "Манчестер Юнайтед".
Гиггз был кандидатом на роль постоянного наставника "Юнайтед" в 2014 году, когда клуб уволил Дэвида Мойеса. Однако, по собственному признанию Райана, тогда он не был готов.
Когда спустя два года "Юнайтед" попрощался с Луи Ван Галем, Гиггз не имел шансов получить эту работу — клуб уже давно решил назначить Жозе Моуриньо.
46-летний Гиггз чувствует, что сейчас он как никогда готов тренировать "красных дьяволов", но догадывается, что у его бывшего клуба другие планы.
"Если честно, я хотел эту работу (когда Мойес был уволен). Но я не был готов".
"В данный момент есть тренд доверять более молодым тренерам, которые сами играли за клуб. А в то время назначения получали в основном более возрастные тренеры. Это выглядело безопаснее".
"После увольнения Луи я определенно был готов, и я хотел эту работу, но я ничуть не был близок, чтобы ее получить".
"Сейчас я готов еще больше, но, думаю, возможность ушла. Думаю, возможность получить эту работу ушла".
"Я доволен своей нынешней работой, и я не представляю, что мне снова подвернется возможность возглавить "Юнайтед".
"Я наслаждаюсь своей работой со сборной Уэльса. Здесь много плюсов, но и много разочарований".
"Думаю, в конце концов я захочу поработать на клубном уровне, но я не знаю, когда", — сообщил Гиггз в подкасте The Greatest Game.
30.10.2020 08:00
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