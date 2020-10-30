Моуриньо: "Хотел сделать 11 замен в перерыве!"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что хотел сделать сразу 11 замен в перерыве проигранного матча Лиги Европы против "Антверпена".

Накануне вечером "шпоры" потерпели поражение 1:0 в Бельгии, показав совершенно ужасный футбол и практически не создав опасных моментов у чужих ворот. Моуриньо пытался повлиять на игру с помощью замен, но этого оказалось недостаточно.



"Я бы хотел сделать 11 замен! Я не сделал все пять лишь потому, что опасался долгих 45 минут".



"Есть только один человек, которого нужно винить в случившемся, и это я. Я выбираю игроков для стартового состава. В перерыве я пытался улучшить ситуацию, но моих стараний оказалось недостаточно. Было сложно переломить игру, учитывая динамику первого тайма".



"Да и "Антверпен" изменился. В первом тайме они оставляли много свободного пространства между линиями, и нам было легко наказать их за это, но мы этого не сделали. Во втором тайме мы прибавили, но и они стали играть по-другому и уже не оставляли нам пространства. Это было сложно. В конце концов "Антверпен" получил то, что заслуживал. Я спокоен насчет результата — лучшая команда победила, а худшая команда проиграла", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе дал понять, что некоторые игроки, которым он позволил сыграть в этом матче, утратили его доверие.



"Мне всегда нравилось думать, что игроки заслуживают шанс. У нас большой состав с кучей хороших игроков. Моя обязанность — давать им шансы, а они должны хвататься за свой шанс обеими руками и просить еще. Сегодняшний вечер показал, что в будущем мой выбор будет очень легким", — добавил Моуриньо.