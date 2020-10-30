Почему Сон Хен Мин так важен для "Тоттенхэма"

После не слишком удачного старта сезона "Тоттенхэм" сумел взять себя в руки и благодаря победе над "Бернли" поднялся в топ-5 Премьер-Лиги, отставая от лидирующих мерсисайдских команд всего на два очка. Единственный гол в матче с "Бернли" на счету Сон Хен Мина, вырвавшегося в лидеры бомбардирской гонки. О его важности для "шпор" — в материале FAPL.ru.

Совсем не удивительно, что "Тоттенхэм" сейчас активно занят подписанием нового контракта со своим южнокорейским форвардом, чей прогресс в последние сезоны неоспорим, а нынешний статус талисмана команды, без которого "шпорам" не менее сложно, чем без Харри Кейна, также не вызывает сомнений.



Южнокореец пришел в клуб в 2015 году из "Байера" за скромные 22 миллиона фунтов, отчасти для того, чтобы стать помощником Харри Кейна, но сейчас партнерство Сона и лидера сборной Англии — это равноправный союз, в котором каждый из форвардов может выступить в качестве ассистента или бомбардира. Сейчас на острие атаки "шпор" чаще оказывается Сон, но он точно так же может преуспеть в роли ассистента, как и Харри Кейн, отдавший уже восемь результативных передач в этом чемпионате.



Оценить важность Сона проще всего с использованием статистики, которая только усиливает и без того позитивное впечатление от игры южнокорейца. Не стоит забывать и о том, что каждый гол Сона значительно увеличивает популярность "шпор" на азиатском рынке, так как в Южной Корее форвард "Тоттенхэма" уже давно имеет статус культового героя, да и в соседних Китае и Японии его считают полноценной звездой мирового футбола. Исследования сейчас говорят о том, что в Южной Корее болельщиков "Тоттенхэма" больше, чем в Великобритании, — пусть этот статус вряд ли стоит считать долгосрочным.



Продуктивность Сона неуклонно росла с того момента как он пришел в английскую Премьер-Лигу. В своей дебютной кампании он либо забивал, либо ассистировал в случае с 15% всех голов команды, в то время как в прошлом сезоне этот показатель возрос до 33% — 18 голов и 11 ассистов. А это даже выше, чем показатель вовлеченности в голы команды Харри Кейна (30%).







В этом сезоне Сон забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи во всех соревнованиях, а это — 43% участия во всех голах "Тоттенхэма". Только у Кейна этот показатель выше — феноменальные 65%. И нет ничего удивительного в том, что именно связка Кейн-Сон решила для Моуриньо исход непростого матча с "Бернли". Всего же за всю карьеру в "Тоттенхэме" Сон причастен к более чем четверти из 544 голов своего клуба.



Инвестиционная компания Carteret Analytics, которая предоставляет некоторым клубам Премьер-Лиги информацию о инвестиционной привлекательности игроков и их ценности в команде, отметила растущее влияние Сона на результаты "шпор". Рейтинг Сона по версии этой компании вырос с показателя 243.1 в сезоне 2017/18 до значения 307.2 в чемпионате 2019/20. Только Харри Кейн имел лучший рейтинг в прошлом сезоне среди всех игроков "Тоттенхэма".

Для сравнения — рейтинг Лионеля Месси в прошлом сезоне составлял 418.2, и если у кого-то есть сомнения в том, что Сон начал этот сезон фантастически, сообщаем, что сейчас он имеет невероятные 526 ю7 в рейтинге Carteret.







Сон прибыл в "Тоттенхэм" как игрок, практически неизвестный английским болельщикам, когда пять лет назад был куплен у "Байера". Тогда компания Global Player Index оценивала его как 137-го игрока в мире. В мае 2017 года он уже вошел в сотню лучших по версии этого рейтинга, а после матча с "Вест Хэмом" поднялся на 25-е место, впервые в своей карьере.



По данным другого статистического рейтинга Gracenote, Сон, учитывая шансы, которые были ему предоставлены перед воротами, забивал больше голов, чем ожидалось, в каждом сезоне с тех пор, как он присоединился к "шпорам". За это время в рейтинге Gracenote он забил на 37% больше голов, чем ожидалось (60 голов, прогноз — 43.66) — только Эден Азар показал лучшие результаты в пяти ведущих лигах Европы за последние пять лет (48 голов, ожидалось 32.69). Но в этом сезоне рейтинг Сона еще выше — до игры с "Бернли" он забил семь раз при 2.99 шансах, достойных внимания Gracenote, то есть — на 134% больше ожидаемого.



Стоимость Сона по версии Carteret выросла с 38.2 млн фунтов по итогам сезона 2017/18 до 75.1 млн сейчас, что только на 3.4 миллиона ниже, чем в случае с Кейном. Но есть уверенность, что "Тоттенхэм" не продаст свой южнокорейский бриллиант, даже за сумму вдвое большую, так как опять же — стоит учитывать и его привлекательность на азиатском рынке, где сейчас по уровняю узнаваемости Сон идет наравне с Роналду и Месси.



Недавний опрос, проведенный компанией Nielsen Fan Insights показал, что более 21% южнокорейцев называют своим любимым клубом именно "Тоттенхэм", а это — 11 миллионов платежеспособных людей, в возрасте от 16 до 69 лет. Вторая по популярности команда в Южной Корее — "Манчестер Юнайтед", получившая поддержку в 6.1%. Уже в 2018 году "шпоры" смогли оттеснить МЮ на второе место, вероятно, перехватив часть тех, кто болел за "Юнайтед" из-за Чжи Сун Пака.







Весь этот дополнительный коммерческий потенциал в Южной Корее был обеспечен "шпорам" присутствием Сона и будет значительно ослаблен без него, потому, наверное, кореец все же является самым главным активом команды, если учитывать все факторы — как игровые, так и маркетинговы. Интерес к "шпорам" в Южной Корее практически не был заметен до трансфера Сона, да и в целом популярность клуба была не слишком высокой в азиатском регионе. Сейчас ситуация значительно изменилась и при нормализации ситуации с коронавирусом, эту популярность можно будет монетизировать азиатским турне.



Контракт Сона истекает в 2023 году, и сейчас клуб занимается его продлением. Имея такую пару форвардов, как Сон-Кейн, "Тоттенхэм" может рассчитывать на возвращение в топ-4 уже в этом сезоне, так как атакующий потенциал "шпор" способен перекрывать любые проблемы в полузащите, где пока что не наблюдается прогресса при Моуриньо. Реализация Сона и Кейна, а также их умение создавать моменты за счет идеального взаимопонимания — тот фактор, который помогает сейчас "шпорам".



Гол в ворота "Бернли", который Сон забил с передачи Кейна, стал 29-м для этой пары, созданным в коллективном творчестве. Сейчас они находятся на втором месте во всеобщем рейтинге времен Премьер-Лиги, уступая только паре Дрогба-Лэмпард, у которой 36 голов. Также 29 — у Давида Сильвы и Серхио Агуэро, Робера Пиреса и Тьерри Анри, 27 — у связки Даррена Андертона и Тедди Шерингема в "Тоттенхэме". Но все эти связки были классическим вариантом "атакующий полузащитник — форвард", где был четко выраженный ассистент и бомбардир, тогда как пара Сон-Кейн является более гибкой и вариативной.



Моуриньо: "Это взаимопонимание пришло со времен Маурисио Почеттино. Я не хочу забирать все почести— давайте поделимся ими с Маурисио. Они играют вместе долгое время и, возможно, именно поэтому Харри уже не всегда классическая "девятка". Что меня больше всего радует в них, они не просто два лучших игрока, но и два друга. Они играют без зависти, оба ориентированы на командный успех".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru, по материалам ВВС