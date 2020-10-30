"Арсенал" разгромил "Дандолк"

"Арсенал" выиграл и свой второй матч на групповом этапе Лиги Европы, отправив в ворота "Дандолка" три безответных мяча.

В воротах у "канониров" дебютировал исландец Рунар Рунарссон. По сравнению с поражением 0:1 от "Лестера" лишь Гранит Джака уцелел в стартовом составе.



Как и можно было ожидать, "Дандолк" избрал весьма оборонительную манеру игры, сосредоточившись на сдерживании грозного соперника.



Продавить столь массированную оборону помогла ошибка голкипера гостей, который выпустил мяч из рук, играя на выходе при угловом. Эдди Нкетиа оказался самым расторопным внизу — 1:0.



Первый гол случился только на 42-й минуте, но спустя всего две минуты "Арсенал" удвоил счет. Удар Николя Пепе с линии штрафной был заблокирован, но мяч удобно отскочил у Джо Уиллоку, который мощно пробил — 2:0.



В начале второго тайма все стало окончательно ясно. Пепе оказался на подступах к штрафной, убрал мяч от защитника, а затем нанес крученый удар в верхний угол ворот — 3:0.



В остатке матча "канониры" сохраняли контроль над игрой, но уже не напрягались. "Дандолку" ответить было нечем.



Поначалу "Дандолк" показал себя крепким орешком, но роковая ошибка ирландского голкипера стала переломным моментом, позволившим "Арсеналу" одержать комфортную победу.



"Арсенал" (Англия) — "Дандолк" (Ирландия) — 3:0 (2:0)



Голы: Нкетиа 42, Уиллок 44, Пепе 46.



"Арсенал": Рунарссон, Мустафи (Себальос 61), Колашинац, Мэйтланд-Найлс, Соареш, Джака (Тирни 74), Эльнени, Нелсон, Уилллок, Пепе (Виллиан 62), Нкетиа (Балогун 74).