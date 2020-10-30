Вертонген ожидает, что Почеттино вернется в Премьер-Лигу

Бывший защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген ожидает, что следующим местом работы тренера Маурисио Почеттино будет клуб Премьер-Лиги.

Почеттино тренировал "шпор" на протяжении пяти с половиной лет, пока не был уволен в ноябре 2019. При Маурисио "Тоттенхэм" регулярно финишировал в топ-4 Премьер-Лиги и однажды добрался до финала Лиги Чемпионов.



Почеттино регулярно сватают в "Реал" и "Барселону", а с недавних пор — в "Зенит", однако Вертонген, ныне выступающий за "Бенфику", предсказывает возвращение 48-летнего аргентинца в Премьер-Лигу.



"Полагаю, он находится в нетерпении. Думаю, английская лига ему очень хорошо подходит, и он тот тренер, для которого физическая форма игроков имеет приоритетное значение".



"Думаю, тренировать в Премьер-Лиге — это, наверное, лучший вариант для него. Он всегда хотел поработать с большой командой, поэтому нужно смотреть, кто из больших команд может предложить ему работу. Думаю, в данный момент есть только две-три реальные опции".



"Я не буду называть их из уважения к другим тренерам, но я думаю, это именно то, что он ищет. Он хочет, чтобы большая команда позволила ему делать то, что он так хорошо делал в "Тоттенхэме".



"На его месте я был бы нетерпелив, потому что он любит свою работу и хочет снова тренировать", — сообщил Вертонген CBS Soccer.