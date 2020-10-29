"Лестер" обыграл АЕК

"Лестер" одержал вторую подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разобравшись на выезде с АЕКом — 1:2.

"Лисы" хорошо начали этот выездной матч и были вознаграждены быстрым голом. Вернувшийся в стартовый состав после травмы Джейми Варди нарвался на фол со стороны голкипера и сам же реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Незадолго до перерыва гости удвоили счет усилиями Чоудури. После подачи Джеймсом Мэддисоном углового мяч прошел через гущу игроков до Хамзы, который принял снаряд и вторым касанием поразил ворота — 0:2.



В начале второго тайма вышедший на замену Муамер Танкович убежал от защитников "Лестера" и отыграл один гол — 1:2.



В дальнейшем "лисы" стойко держались, хотя в концовке матча АЕК их основательно прижал. Но счет уже не изменился, и команда Брендана Роджерса одержала свою вторую победу в Лиге Европы.



АЕК (Греция) — "Лестер" (Англия) — 1:2 (0:2)



Голы: Танкович 48 — Варди 18 (пен), Чоудури 39.



"Лестер": Шмейхель, Олбрайтон, Фофана, Морган, Фукс (Томас 45), Джастин, Чоудури (Менди 66), Тилеманс, Ундер (Прат 66), Мэддисон (Барнс 74), Варди (Ихеаначо 70).