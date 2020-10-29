Бент: "Обамеянг переживает спад"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент считает, что капитан "Арсенала" Пьерр-Эмерик Обамеянг позволил себе расслабиться после подписания нового контракта в сентябре.

С момента, как Обамеянг заключил новый трехлетний контракт с зарплатой свыше 350 тысяч фунтов в неделю, Пьер-Эмерик забил лишь один гол в шести матчах — против "Рапида" в Лиге Европы.



Таким образом, 31-летний габонец до сих пор не отличился в Премьер-Лиге после того, как получил солидную прибавку к зарплате, и Бент опасается, что у этих вещей может быть связь.



"Он переживает спад".



"Посмотрите на его форму в полуфинале и финале Кубка Англии прошлого сезона, в матче за Суперкубок Англии. Посмотрите на его игру в матче первого тура против "Фулхэма" — он был одним из лучших нападающих в Премьер-Лиге. Возможно, самым лучшим".



"Но стоило ему подписать новый контракт, как он стал тенью себя прежнего. Возможно, это совпадение".



"Он упускает большие моменты в матчах, он не работает на команду с прежней интенсивностью, и не похоже на то, что он так уж сильно наслаждается игрой", — сообщил Бент talkSPORT.