Магуайр: "После матча с "Тоттенхэмом" было ощущение большого кризиса"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр признался, что у него было ощущение большого кризиса после поражения 1:6 от "Тоттенхэма".

Переход уходом на последний международный перерыв "Юнайтед" потерпел свое второе подряд домашнее поражение, пропустив в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги аж 11 мячей.



По словам Магуайра, в тот момент он и его партнеры по команде были близки к панике, но все же взяли себя в руки и с помощью упорной работы на тренировках смогли выправить ситуацию. С тех пор "Юнайтед" победил "Ньюкасл", ПСЖ и "РБ Лейпциг" и не пропустил от "Челси".



"После матча с "Тоттенхэмом" все мы были опустошены, и хотя в сезоне было сыграно только три тура, это ощущалось как большой кризис".



"Это довольно странное ощущение, потому что мы не привыкли проигрывать на "Олд Траффорд" и уж точно не привыкли проигрывать таким образом".



В трех первых матчах наших соперники имели слишком много моментов. Будучи командой, которая провела больше всех "сухих" матчей в Европе в прошлом сезоне, мы понимали, что должны обороняться лучше".



"Мы поработали над этим на тренировочной базе, и после международного перерыва мы снова надежно обороняемся, как в прошлом году", — сообщил Магуайр MUTV.