Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес страдает от травмы яичек с дерби против "Ливерпуля" ранее в октябре.

Несмотря на то, что Хамес сыграл против "Саутгемптона" в прошлый уикенд, 29-летний колумбиец совершенно не был похож на себя, и причиной тому является полученная в мерсисайдском дерби 17 октября травма деликатного характера.



Как сообщает Daily Mail, Родригес проходит восстановление с применением машины NormaTec. Поскольку к деликатной части тела нельзя прикладывать лед, приходится использовать специальную технологию нагнетания давления.



Эта машина массирует ноги с помощью сжатого воздуха. В результате улучшается циркуляция крови и проходит опухлость.



Добавим, что "Эвертон" остается лидером Премьер-Лиги, несмотря на поражение 2:0 от "Саутгемптона", и свой следующий матч сыграет против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.