Хамес Родригес страдает от травмы яичек
Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес страдает от травмы яичек с дерби против "Ливерпуля" ранее в октябре.
Несмотря на то, что Хамес сыграл против "Саутгемптона" в прошлый уикенд, 29-летний колумбиец совершенно не был похож на себя, и причиной тому является полученная в мерсисайдском дерби 17 октября травма деликатного характера.
Как сообщает Daily Mail, Родригес проходит восстановление с применением машины NormaTec. Поскольку к деликатной части тела нельзя прикладывать лед, приходится использовать специальную технологию нагнетания давления.
Эта машина массирует ноги с помощью сжатого воздуха. В результате улучшается циркуляция крови и проходит опухлость.
Добавим, что "Эвертон" остается лидером Премьер-Лиги, несмотря на поражение 2:0 от "Саутгемптона", и свой следующий матч сыграет против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.
29.10.2020 20:00
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Оно и понятно, если рассуждать как в теории гоблина, то тут явно у всех ирисок маленькие и пидорастический яицишки, которые как только почуют фергюсятинку из око озираются.
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Здоровья.
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Любого фаната Челси попроси, он бесплатно твои яички помассирует ещё и отлижет))0)0
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