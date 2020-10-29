Хамес Родригес страдает от травмы яичек

Хамес Родригес Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес страдает от травмы яичек с дерби против "Ливерпуля" ранее в октябре.

Несмотря на то, что Хамес сыграл против "Саутгемптона" в прошлый уикенд, 29-летний колумбиец совершенно не был похож на себя, и причиной тому является полученная в мерсисайдском дерби 17 октября травма деликатного характера.

Как сообщает Daily Mail, Родригес проходит восстановление с применением машины NormaTec. Поскольку к деликатной части тела нельзя прикладывать лед, приходится использовать специальную технологию нагнетания давления.

Эта машина массирует ноги с помощью сжатого воздуха. В результате улучшается циркуляция крови и проходит опухлость.

Добавим, что "Эвертон" остается лидером Премьер-Лиги, несмотря на поражение 2:0 от "Саутгемптона", и свой следующий матч сыграет против "Ньюкасла" в ближайшее воскресенье.


Метки Родригес, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2020 20:00

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  1. gerrard08 29.10.2020 20:43 # gerrard08
    Оно и понятно, если рассуждать как в теории гоблина, то тут явно у всех ирисок маленькие и пидорастический яицишки, которые как только почуют фергюсятинку из око озираются.

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  2. kukuruzzo 29.10.2020 20:30 # kukuruzzo
    Здоровья.

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  3. mikkiynwa 29.10.2020 20:02 # mikkiynwa
    Любого фаната Челси попроси, он бесплатно твои яички помассирует ещё и отлижет))0)0

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