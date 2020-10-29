Ричардс советует "Сити" подписать Старриджа

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс рекомендовал "горожанам" подписать нападающего Даниэля Старриджа, который доступен свободным агентом.

Восстановившись после операции на колене и успев сыграть только три матча, Агуэро получил новую травму и теперь пропустит до месяца. Компанию ему в лазарете составит Габриэль Жезус.



В результате "Сити" оказался лишен чистых нападающих, и Ричардс советует "горожанам" обратить внимание на яркого представителя на рынке свободных агентов.



"Даниэль было бы легко завязать с футболом, но он все еще голоден".



"В прошлом году он уехал в Турцию, чтобы отстраниться от всех этих разговоров о его склонности к травмам, играть матчи и показать, что он может оставаться в форме. Он хорошо выступал за "Трабзонспор", пока не получил дисквалификацию за нарушение запрета на ставки".



"Это стало еще одним ударом по нему, помимо всех остальных, но мы до сих пор общаемся, и он довольно стойко это перенес, хотя ты никогда не можешь быть уверен, что чувствует человек, как бы хорошо ты его ни знал".



"Прямо сейчас он учитывает много факторов, подыскивая новый клуб. Он вот-вот станет отцом и сейчас вернулся в Британию в ожидании ребенка".



"Он вполне может продолжить карьеру в зарубежной команде, но я вижу несколько клубов Премьер-Лиги, которые упускают хорошую возможность, не приглашая его".



"Я бы отнес к таким клубам и "Сити" — чисто на время, пока Серхио Агуэро и Габриэль Жезус травмированы. Даже если он будет наполовину в форме, он сможет забивать голы в окружении таких партнеров", — сообщил Ричардс BBC.