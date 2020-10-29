Гиггз: "Ван Галь ударил меня в живот во время нашей первой встречи"

Луи Ван Галь и Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз вспомнил, как бывший главный тренер "красных дьяволов" Луи Ван Галь ударил его в живот во время их первой встречи.

Завершив игровую карьеру, Гиггз сразу же стал ассистентом главного тренера в "Юнайтед", сперва помогая Дэвиду Мойесу, а затем в течение двух лет Ван Галю.

Райан многому научился у голландского маэстро, но поначалу был шокирован тем, как Луи ведет себя с близким окружением.

"Он был другим. Он был очень доминирующей фигурой. Когда я впервые встретился с ним, он ударил меня в живет".

"Я отправился к нему на встречу, составив список игроков, которых я считал хорошими, и игроков, которые были не так хороши".

"Я прибыл к нему в отель, он открыл дверь, осмотрел меня сверху донизу и сказал: "А ты в хорошей форме!" Затем он ударил меня в живот".

"Это был сильный удар, и я не знал, что мне делать. Ты бы мог дать сдачи, но я не такой".

"Вот таким человеком он и был. Он был очень доминирующим и любил смотреть лицо в лицо. С нынешними нормами социального дистанцирования это было бы кошмаром. Он стоит прямо перед тобой и смотрит в упор".

"Он присматривал за своим персоналом и своими игроками и был очень хорошим человеком, просто очень причудливым", — цитирует Гиггза Daily Mail.


Метки Ван Галь, Гиггз, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.10.2020 18:00

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  1. muaxaxaxa 29.10.2020 18:03 # muaxaxaxa
    Еще одно подтверждение что лвг говно.

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  2. gerrard08 29.10.2020 18:03 # gerrard08
    Сделал то, что не смог сделать его сыкливый брат.

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